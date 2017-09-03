Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonu olan kürek takımını kutladı

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kruszwica kentinde düzenlenen şampiyonada, Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal'dan oluşan Türk ekibi, Almanya ve Macaristan'ı geride bırakarak şampiyonluğu elde etti. Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal ikilisi, bu yıl Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı. Bu arada, hafif kilo ümit erkekler tek çifte kategorisinde yarışan Enes Yenipazarlı ise 4. oldu ve madalyanın uzağında kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Fatih Ünsal ve Mert Kaan Kartal'dan oluşan Hafif Kilo Erkekler İki Tek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven'e tebrik telgrafı gönderdi.