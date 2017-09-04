Ferguson'un atı sonuncu oldu

Habertürk Spor'dan Orhan Arabacılar'ın haberine göre; İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda dün başlayan ve milyon dolarlık atların yarıştığı longines uluslararası Yarış Festivali’nin son gününde dünyaca ünlü menajer sir alex Ferguson’un atı ‘Chess Move’ da boy gösterdi. Manchester united’ın efsane hocası Ferguson’un atı, 2 yaşlı İngiliz taylarının 1200 metrelik çim pist yarışı olan trakya Koşusu’nda 1.13.48 ile 8. ve son sırada kaldı. Yarışı, southampton’da forma giyen İngiliz futbolcu Charlie austin’in sahibi olduğu 1 numaralı ‘another batt’ kazandı. toplam 54 atın kayıtlı olduğu yarışların toplam ödülü ise yaklaşık 2 milyon Euro’yu buldu. Şampiyon at, sahibine 115 bin Euro kazandırdı. Festivalde ayrıca Malazgirt, boğaziçi ve topkapı koşuları yapıldı.

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