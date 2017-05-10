ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri!

09 Şubat 2016 Salı, 01:25:14

  • 1 Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri!
    1 | 31

    HTSPOR.COM

    Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'nin ağlarını sarsan Çaykur Rizesporlu Kweuke, gol sevinci sırasında sakatlanmıştı.

  • 2 Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri!
    2 | 31

    Kamerunlu futbolcu sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Kweuke'nin bu garip sakatlığı akıllara geçmişte oyuncuların başına gelen büyük talihsizlikleri getirdi.

    İşte tarihe geçen garip sakatlıklar:

  • 3 Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri!
    3 | 31

    Javi Martinez: Bayern Münih'in İspanyol oyuncusu ülkesinde yaptığı dağ gezintisi sırasında sol köprücük kemiğinin kırılması sonucu ameliyat edildi ve sezonu kapattı.

  • 4 Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri!
    4 | 31

    Semih Kaya: Galatasaray’ın başarılı savunmacısı İzmir’de ailesiyle beraber tatil yaparken, gözüne mangal kömürünün gelmesiyle yaralandı.

  • 5 Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri!
    5 | 31

    Milan Rapaic: Zorlu sezon öncesi kampından üç hafta boyunca yırtmak için Temmuz 1995’te uçuş kartıyla kendi gözünü çıkarmaya çalışmış.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000