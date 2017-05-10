Futbolcuların ilginç sakatlık hikayeleri!

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Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'nin ağlarını sarsan Çaykur Rizesporlu Kweuke, gol sevinci sırasında sakatlanmıştı.
Kamerunlu futbolcu sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Kweuke'nin bu garip sakatlığı akıllara geçmişte oyuncuların başına gelen büyük talihsizlikleri getirdi.
İşte tarihe geçen garip sakatlıklar:
Javi Martinez: Bayern Münih'in İspanyol oyuncusu ülkesinde yaptığı dağ gezintisi sırasında sol köprücük kemiğinin kırılması sonucu ameliyat edildi ve sezonu kapattı.
Semih Kaya: Galatasaray’ın başarılı savunmacısı İzmir’de ailesiyle beraber tatil yaparken, gözüne mangal kömürünün gelmesiyle yaralandı.
Milan Rapaic: Zorlu sezon öncesi kampından üç hafta boyunca yırtmak için Temmuz 1995’te uçuş kartıyla kendi gözünü çıkarmaya çalışmış.