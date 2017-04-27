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Xavi-Iniesta olamayıp Süper Lig'e geldi!

29 Nisan 2016 Cuma, 22:48:01

  • 1 Xavi-Iniesta olamayıp Süper Lig'e geldi!
    1 | 27

    Barcelona'nın futbolcu fabrikası olarak adlandırılan akademisi "La Masia" yetiştirdiği yıldızlarla dünyanın en çok konuşulan altyapısı olarak göze çarpıyor.

  • 2 Xavi-Iniesta olamayıp Süper Lig'e geldi!
    2 | 27

    Geçmişte Xavi, Iniesta, Puyol gibi yıldızların çıktığı La Masia'dan yetişen birçok oyuncu da performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

  • 3 Xavi-Iniesta olamayıp Süper Lig'e geldi!
    3 | 27

    İşte La Masia akademisinden çıkıp Barcelona'da tutunamayan yıldız adayları...

  • 4 Xavi-Iniesta olamayıp Süper Lig'e geldi!
    4 | 27

    BOJAN KRKIC - STOKE CITY
    BARCELONA'DA OYNADIĞI 163 MAÇTA 41 GOL ATTI

  • 5 Xavi-Iniesta olamayıp Süper Lig'e geldi!
    5 | 27

    CRISTIAN TELLO - PORTO
    BARCELONA'DA OYNADIĞI 86 MAÇTA 20 GOL ATTI

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 Şubat 2017 Pazartesi 09:58
    bunlardan kadro yap türkiyede açık ara şampiyon
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