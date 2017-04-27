FUTBOL
Xavi-Iniesta olamayıp Süper Lig'e geldi!
29 Nisan 2016 Cuma, 22:48:01 | Güncelleme: 27 Nisan 2017 Perşembe, 21:32:23
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Barcelona'nın futbolcu fabrikası olarak adlandırılan akademisi "La Masia" yetiştirdiği yıldızlarla dünyanın en çok konuşulan altyapısı olarak göze çarpıyor.
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Geçmişte Xavi, Iniesta, Puyol gibi yıldızların çıktığı La Masia'dan yetişen birçok oyuncu da performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
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İşte La Masia akademisinden çıkıp Barcelona'da tutunamayan yıldız adayları...
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BOJAN KRKIC - STOKE CITY
BARCELONA'DA OYNADIĞI 163 MAÇTA 41 GOL ATTI
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CRISTIAN TELLO - PORTO
BARCELONA'DA OYNADIĞI 86 MAÇTA 20 GOL ATTI
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PEPE REINA - NAPOLI
BARCELONA'DA 41 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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GIOVANNI DOS SANTOS - LOS ANGELES GALAXY
BARCELONA'DA 37 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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JEFFREN SUAREZ - SPORTING LIZBON
BARCELONA'DA 34 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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FERNANDO NAVARRO - DEPORTIVO LA CORUNA
BARCELONA'DA 33 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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JONATHAN DOS SANTOS - VILLARREAL
BARCELONA'DA 29 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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ANDREU FONTAS - CELTA VIGO
BARCELONA'DA 16 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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VICTOR SANCHEZ - NEUCHATEL XAMAX
BARCELONA'DA 14 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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SERGIO GARCIA - AL RAYYAN
BARCELONA'DA SADECE 6 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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RODRI - AS EUPEN
BARCELONA'DA SADECE 6 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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NOLITO - CELTA VIGO
BARCELONA'DA SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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MARC MUNIESA - STOKE CITY
BARCELONA'DA SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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ADAMA TRAORE - ASTON VILLA
BARCELONA'DA SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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VICTOR VAZQUEZ - CLUB BRUGGE
BARCELONA'DA SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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XAVI TORRES - REAL BETIS
BARCELONA'DA SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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JEAN MARIE DONGOU - REAL ZARAGOZA
BARCELONA'DA SADECE 3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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ORIOL ROMEU - SOUTHAMPTON
BARCELONA'DA SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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GAI ASSULIN - HAPOEL TEL AVIV
BARCELONA'DA SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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MARC CROSAS - CRUZ AZUL
BARCELONA'DA SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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ALBERTO BOTIA - OLYMPIAKOS
BARCELONA'DA SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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MARTI RIVEROLA - FOGGIA CALCIO
BARCELONA'DA SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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PATRIC GABARRON - LAZIO
BARCELONA'DA SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
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LUDOVIC SYLVESTRE - ÇAYKUR RİZESPOR
BARCELONA'DA SADECE 1 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ