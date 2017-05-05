Tarihe yaptıklarıyla damga vuran futbolcular ve bilinmeyenler

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Andry Shevchenko Kiev'de oynarken Trabzonspor'a tavsiye ediliyor. Dönem Başkanı Atay Akuğ Hürriyet'e verdiği bir demeçte, alacak imkanımız var ama Andry'den bir cacık olmaz dedi. Ve sonuç Shevchenko demeçten tam 2 sene sonra yılın futbolcusu seçiliyor.