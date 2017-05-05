Tarihe yaptıklarıyla damga vuran futbolcular ve bilinmeyenler

DERLEME: HTSPOR.COM
Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, küçükken bisiklet çaldığını ve futbolun onu düzgün bir insan yaptığını söylemiştir.
Andry Shevchenko Kiev'de oynarken Trabzonspor'a tavsiye ediliyor. Dönem Başkanı Atay Akuğ Hürriyet'e verdiği bir demeçte, alacak imkanımız var ama Andry'den bir cacık olmaz dedi. Ve sonuç Shevchenko demeçten tam 2 sene sonra yılın futbolcusu seçiliyor.
Hindistan, 1950 Dünya Kupası'ndan çekildi çünkü FIFA, Hindistanlı futbolcuların yalınayak maça çıkmasına izin vermedi.
Dünyanın en çok gol atan kalecisi 131 golle Roberto Ceni'dir.
Roberto Ceni: " Kaleci değil de santrfor olsaydım bugün İbrahimovic değil ben konusulurdum.."
Cristiano Ronaldo 8 saniyede 13 farklı çalım hareketi yapabilir. 100 metreyi top ile birlikte 11 saniyede koşabilir, bir topa kafa vurmak isterse 180 cm sıçrayabilir ayrıca bir boksör olsaydı 10 saniye içinde 32 yumruk atabilirdi.