FUTBOL
UEFA kulüpler sıralaması
08 Ekim 2016 Cumartesi, 10:58:53 | Güncelleme: 04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:02:31
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1
1
|
38
HTSPOR.COM
UEFA'nın en son güncellediği kulüpler sıralaması... İşte en yüksek puanlı takımlar ve Türk ekiplerinin yeri:
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2
2
|
38
1 - Real Madrid - 160.656
-
3
3
|
38
2 - Bayern Münih - 149.299
-
4
-
5
5
|
38
4 - Atletico Madrid - 131.656
-
6
-
7
7
|
38
6 - Paris Saint-Germain - 123.599
-
8
8
|
38
7 - Borussia Dortmund - 121.299
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
14
|
38
13 - Manchester City - 97.478
-
15
15
|
38
14 - Bayer Leverkusen - 89.299
-
16
-
17
-
18
18
|
38
17 - Shakhtar Donetsk - 85.446
-
19
-
20
20
|
38
19 - Manchester United - 76.478
-
21
21
|
38
20 - Tottenham Hotspur - 75.478
-
22
-
23
-
24
24
|
38
23 - Dinamo Kiev - 67.446
-
25
-
26
-
27
-
28
28
|
38
27 - Galatasaray - 58.360
-
29
29
|
38
28 - Athletic Bilbao - 57.656
-
30
-
31
-
32
32
|
38
DİĞER TÜRK TAKIMLARI
36 - Fenerbahçe - 50.360 (4 sıra yükseldi)
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33
33
|
38
54 - Beşiktaş - 35.360 (2 sıra düştü)
-
34
34
|
38
78 - Trabzonspor - 26.860 (6 sıra düştü)
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35
35
|
38
130 - Osmanlıspor - 14.360 (26 sıra yükseldi)
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36
36
|
38
157 - Bursaspor - 10.360 (Değişmedi)
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37
37
|
38
161 - Başakşehir - 9.860 (Değişmedi)
-
38
38
|
38
175 - Konyaspor - 8.360 (Değişmedi)