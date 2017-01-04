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FUTBOL

UEFA kulüpler sıralaması

08 Ekim 2016 Cumartesi, 10:58:53

  • 1
    1 | 38

    HTSPOR.COM
    UEFA'nın en son güncellediği kulüpler sıralaması... İşte en yüksek puanlı takımlar ve Türk ekiplerinin yeri:

  • 2
    2 | 38

    1 - Real Madrid - 160.656

  • 3
    3 | 38

    2 - Bayern Münih - 149.299

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YORUMLAR 1
  • Misafir 46 dakika önce
    Galatasaray ligde çok kötü dünyada ilk 30 da vay be
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