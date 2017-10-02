FUTBOL
Futbolcuların vukuatları
12 Ekim 2016 Çarşamba, 12:47:30 | Güncelleme: 02 Ekim 2017 Pazartesi, 10:17:29
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Trabzonspor maçının ardından takım arkadaşı Talisca ile kavga ettiği ortaya çıkan Caner Erkin, birçok kez vukuatlarıyla gündeme geldi. Caner'in daha önce yaşadığı gerginlikleri hatırlayalım...
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CENK TOSUN'LA GERGİNLİK
Geçen sezon bir idman sırasında dar alanda çift kale maç oynanırken, Caner Erkin karşı takımda yer alan Cenk Tosun'un ayağına sert bir müdahalede bulundu.
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Sağ ayak bileğini tutarak yerde kalan Cenk, pozisyonu takip eden Caner'e arkadan seslendi. Bunun üzerine Caner hışımla takım arkadaşının üzerine yürüdü. Daha sonra olay takım arkadaşlarının araya girmesiyle durduruldu.
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"BİR DAHA BU TAKIMDA OYNAMAM"
İsmail Kartal döneminde oynanan Bursaspor maçında 35. dakikada oyundan alınmasa bir hayli sinirlenen Caner Erkin, "Bir daha bu takımda oynamam" diyerek direkt olarak soyunma odasına gitmişti.
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FENERBAHÇE'DEKİ KARİYERİNİ BİTİREN OLAY
Başarılı sol bek, Vitor Pereira ile de bir idmanda sorun yaşamıştı. Çift kale maçta Fernandao ile girdiği ikili mücadele sonrası sinirli biçimde Pereira'nın yanına gelen Caner, hocasına sert tonda bir şeyler söylemiş ve idmanı terk etmeye yeltenmişti.
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Sarı lacivertli ekibin geçtiğimiz sezon Torku Konyaspor deplasmanında oynadığı maçta da oyuna 86. dakikada dahil olmasına tepki gösteren Caner Erkin, kendisine taktik veren antrenörü dinlemeyerek üzerini değiştirmeye devam etmişti.
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Milli oyuncu en son F.Bahçe'deki döneminde Türk Telekom Arena'da Galatasaray derbisinden önce ilk 11'inde olmadığını öğrenince, "Eğer ilk 11'de değilsem, ilk 18'e de olmam" demişti. Ardından stada gitmeyi reddetmiş ve Fenerbahçe tarafından sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmıştı.
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ARDA TURAN- CANER'E YUMRUK ATTI
Galatasaray'da oynadığı dönemde antrenmanda tatsız bir olay yaşandı. İdman maçında Arda, kendisine sert giren Caner’e çıkıştı. “Kim oluyorsun sen ya” yanıtını alınca da takım arkadaşına yumruk attı.
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Dudağı patlayan Caner güçlükle yatıştırılırken, Arda’ya, “Kimsin lan sen? Adam mısın” diye bağırmayı sürdürdü. Bu sırada kavgayı yatıştırmak isteyen Sabri’nin de Caner’in tokadına maruz kaldığı görüldü. Ancak saha dışında çok iyi arkadaş olan Arda ile Caner kısa süre içinde barıştırıldı.
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BILICA İLE KAVGA
Kasım 2010'da Bilica, Caner ile idmanda kapıştı. İdmandaki bir ikili mücadele sırasında ikili arasında gerilim yaşandı. Bu gerilim kameralara da yansıyan bir kavgaya dönüşürken, Bilica'nın Caner'in saçını arkadan ilginç bir şekilde çekmesi herkesi şaşırttı.
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SEMİH ŞENTÜRK'LE KAVGA
Caner'in Fenerbahçe'de gerilim yaşadığı bir başka isim ise Semih Şentürk'tü. Ekim 2011'de bir antrenmanda Caner'in iyi pas veremeyerek top kaybına neden olduğu şeklinde sözler sarf ettiği Semih, daha sonra bir pozisyonda takım arkadaşına sert bir şekilde müdahalede bulununca, ikili arasında tartışma başladı. Birbirlerine el hareketleri yaparak münakaşa eden Caner ile Semih'i araya giren takım arkadaşları yatıştırdı.
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CSKA'DA KADRO DIŞI KALMIŞTI
Caner Erkin, CSKA Moskova'nın Rubin Kazan ile oynadığı maçta oyundan alınmasının ardından Zico'yu sert bir şekilde protesto ettiği için kadro dışı bırakılmıştı.
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DİĞER VUKUATLI İSİMLER
BATUHAN KARADENİZ
Beşiktaş'ta Ertuğrul Sağlam döneminde, Fener derbisinde bomboş durumdaki Higuain’e pas vermedi, nedenini ise “Kral yapmayacaksın, kral olacaksın” şeklinde açıkladı.
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Eskişehir’e kiralık gönderildiğinde “Görüşürüz” diyen Mustafa Denizli’ye “Döndüğümde sen burada olacak mısın ki” yanıtını verdi.
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Eskişehir forması giyerken, Fenerbahçe maçı öncesinde kamptan kaçtı ve bir gece kulübünde boy gösterdi.
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Kırmızı ışıklarda durmayı sevmediğini söyledi “Cezası neyse öderim” dedi.
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Eskişehir forması giyerken Beşiktaşlı ünlü futbolcu Guti’ye maç öncesinde “Naber lan Guti” diyerek seslendi.
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"Samet Aybaba beni istese tutardı, benim inisiyatifim olsa belki onu takımda tutmazdım” dedi.
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Otelden kaçıp geceyi barda geçirdi, kadro dışı kaldı.
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Abdullah Avcı tarafından milli takım kapına davet edilen Batuhan, “Hocam kusura bakmayın. Ben planımı yaptım, tatile gideceğim” diye cevap verir.
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Bir dostluk maçında, Raul Gonzales'le el sıkıştıktan sonra formasıyla elini temizledi.
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ENGİN BAYTAR - Trabzon’da oynarken, Eskişehir maçında Şenol Güneş oyundan alınca, tepkisini el-kol hareketleriyle gösterdi. Güneş’in yardımcısı Şeref Çiçek’i itti.
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Eskişehir’de oynarken, Beşiktaş maçında takım arkadaşı Youla ile saha içinde tartıştı. Rıza Çalımbay tarafından hemen oyundan alındı, kadro dışı bırakıldı.
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Trabzon’un kazandığı Bursaspor maçı sonrası taraftarlara 3’lü çektirdi. Şenol Güneş, “Cenaze evinde düğün olmaz. Hayatımız Engin Baytar’ı uyarmakla geçiyor” dedi.
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Trabzon formasıyla, Sivas maçının ilk yarısında Burak Yılmaz ile pas yüzünden tartıştı. Yedek kulübesine dönüp, “Beni oyundan çıkarın” diye işaret yaptı.
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Bordo-Mavili takımda, Konya maçında Şenol Güneş’in kendisini kadroya almamasına sinirlendi. Bu yüzden öfkelenip soyunma odasında kavga çıkardı.
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G.Saray‘ın 2-1 kazandığı Sivas maçında, Yiğidolar’ın kalecisi Borjan’a kafa atıp kırmızı kart gördü.
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G.Saray-F.Bahçe TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır’a saldırdı. 11 maç cezaya çarptırıldı.
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1461 Trabzon maçında aşırı sinirlenen ve kendisine hakim olamayan Engin, formasını yırttı.
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BALOTELLİ - Antreman sahası yakınlarında trafik kazası yaptı. Polis, İtalyan yıldıza arka cebinde neden 5 bin sterlin taşıdığını sordu. Mario ise bu soruya şöyle cevap verdi: “Çünkü zenginim.”
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Antremanda genç takım oyuncularına dart oku fırlattı. ‘Amacım makara yapmaktı’ dedi.
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Balotelli ve erkek kardeşi Enock, Brescia’da bulunan bir kadın cezaevi çevresinde dolaşırken yakalandı. Polise bunun sebebini; “Sadece merak ediyorduk” diyerek açıkladı.
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Evinin banyosunda havai fişeklerle oynadı. Havlu ve perdenin yanmaya başlamasının ardından evi terk etti.
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Annesinin temizlik malzemesi alması için dışarı yolladığı Balotelli, birkaç saat sonra bir karavan, bir trambolin ve iki scooter ile eve döndü!
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Yılbaşında Manchester sokaklarında Noel Baba kıyafeti giyerek sokaktan geçenlere para dağıttı.
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İngiltere’de bir pub’a gidip, durup dururken bardaki herkesin hesaplarını ödedi.
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QUARESMA - Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev’le oynanan karşılaşmada rakibine kızıp tekme atmış ve 3 maç ceza almıştı.
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Ankara’daki Gençlerbirliği maçında taraftara küfrederek tepki çekmişti.
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Devre arasında sakatlık sürecini ülkesi Portekiz’de geçirmek istemişti. Yönetim buna onay vermiş ancak hastaneden raporlarını göndermesini talep etmişti. Yapılan araştırmada Quaresma’nın hastaneye hiç gitmediği ortaya çıkmıştı.
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F.Bahçe derbisi öncesi İnönü’de oynanan Mersin İY maçında topu kaptırdıktan sonra rakibine ‘anlamsız’ bir tekme atıp kızarmış ve Kadıköy’de takımı yalnız bırakmıştı.
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YASİN ÖZTEKİN
Adanaspor maçında oyundan çıkarıldıktan sonra teknik direktör Riekerink'e saygısız tavırlarda bulunan ve yedek kulübesinin camlarını yumruklayıp, formasını yere atan Yasin Öztekin'i, Sarı-Kırmızılı yönetim süresiz kadro dışı bıraktı.
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Yasin Öztekin, U21 takımıyla idmanlara çıkmaya başladı, daha sonra affedildi.
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LUGANO - F.Bahçe-Eskişehirspor maçının devre arasında soyunma odasına giderken Sezer’in üzerine yürüyüp duvara doğru iteledi.
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Beşiktaş derbisinde Ferrari’yi tahrik etti. İtalyan oyuncunun kendisine dirsek atarak kırmızı kart görmesine neden oldu.
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Gaziantep maçında Emre Güngör ile mücadelesinde formasını çıkardı. Yerdeki Wagner’in üzerine bastı.
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EMRE BELÖZOĞLU
Fenerbahçe’nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Akhisar Belediyespor maçındaki hareketleriyle yine tepki topladı...
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Sarı-Lacivertliler’in önemli isminin, karşılaşmanın ikinci yarısındaki hareketleri ve ağzından çıkan sözlerin ekrana yansıması herkesi çileden çıkardı.
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Maçın 61. dakikasında hakem Ali Palabıyık’ın kendisine sarı kart göstermesinin ardından sinirlenen Emre’nin, ekranlara yansıyan görüntülerde, el-kol hareketleri ile birlikte Palabıyık’a karşı bazı küfürler kullanması yadırgandı.
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Türkiye-Macaristan maçı sonrası kendisini eleştiren basına 'kol' işareti yaptı.
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Konya'da bir gazeteciye 'seni sabaha kadar döverim' dedi, Milli Takım kaptanlığı alındı.
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Kayseri deplasmanında Cangele'ye boğaz kesme işareti yaptı...
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde boğazını sıkan Deivid'e 'seni fena yaparım' dedi.
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Diyarbakırspor maçında hakem Suat Arslanboğa'nın eline vurdu.
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Manisaspor maçında rakibi Nizamettin'in üzerine hızla giderek ağır küfürler etti.
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ARDA TURAN
22 Kasım 2006 tarihinde Fransa'da Bordeaux ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında rakibi Jurietti'nin yaptığı harekete sinirlenen Arda Turan, rakibine kafa attı. Kırmızı kart gören Arda, UEFA'dan 3 maç ceza aldı.
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Tarih 12 Nisan 2009.. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın son dakikasında ortalık savaş alanına dönmüştü. Yaşanan gerginlikte Arda Turan, Fenerbahçeli Semih'in boğazına sarılmıştı.
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VOLKAN DEMİREL - 2 Haziran 2012: Milli Takım’ın Avusturya kampı: Kaleci Volkan Demirel ile Foto Muhabiri Vedat Danacı arasında gerginlik yaşandı. Fotoğraf çekmesine kızdığı Danacı’nın üzerine yürüyen Volkan, hakaretlerde bulundu.
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Volkan, yaşanan olayla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Volkan sözlerine ‘’Bugüne kadar düzgün işini yapan kimseye saygısızlık yapmadım. Ancak ben de aynı saygıyı karşı taraftan bekliyorum’’ ifadeleriyle başladı.
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Türkiye-Çek Cumhuriyeti Euro 2008 grup karşılaşması: 2-0’dan 3-2’ye çevirilen efsane maçın son dakikalarında Volkan Çek forvet Koller’le tartışmasında oyuncuyu iterek yere düşürdü.
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Karşılaşmada 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanan ay yıldızlılarda kaleye Tuncay Şanlı geçti. Tedirginlikle geçen son dakikaların ardından Milli takım çeyrek finale yükselse de yaşanan olay akıllara Volkan’ın yaptıklarıyla kazındı.
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28 Mart 2010- Turkcell Super Lig 27. hafta maçı: Fenerbahçe mücadelede Selçuk’un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında yine Volkan Demirel sahne aldı. Topu kalçasıyla kontrol etti. Ertesi gün yaptığı açıklamada “Amacım rakiple dalga geçmek değildi. Sadece şov yapmak istedim” dedi.
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FELİPE MELO
Melo, Galatasaray Gençlerbirliği oyuncularına karşı çok konuşulacak bir harekete imza attı.
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Başkent ekibinin oyuncusu Hakan Aslantaş’a orta parmağını gösteren Sambacı, bu hareketin ardından daha da fazla gerilim yaşamaya başladı.
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17 AĞUSTOS 2011 OLYMPIAKOS - GALATASARAY Felipe Melo'nun sarı-kırmızılı takımın sezon öncesinde Yunanistan'da Olympiakos ile oynadığı maçta o dönemde Yunan ekibinin formasını giyen İspanyol Albert Riera'ya yerden yatarken yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı.
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11 EYLÜL 2011 İBB - GALATASARAY Galatasaray forması altında ilk resmi maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında çıkan Felipe Melo, Mahmut Tekdemir'e kafa attı. Bir pozisyon sonrası Melo, arkasından geldiği Mahmut'a kafa atarken, yerde kalan oyuncu bir süre kalkamadı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor teknik heyeti ve oyuncularının itirazlarına rağmen, hakemler müdahaleyi göremediği için Brezilyalı futbolcu kırmızı kart görmekten kurtuldu.
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20 ARALIK 2011 BEŞİKTAŞ - GALATASARAY Beşiktaş ile Galatasaray arasında İnönü Stadı'nda oynanan derbi maçın ardından siyah-beyazlı tribünler ile girdiği dialogların ardından tedbirli olarak profesyonel disiplin kuruluna sevkedilen Felipe Melo, 1 maçlık cezaya çarptırılmıştı.
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Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Felipe Melo'nun Beşiktaş tribünleri ile yaşadığı dialogun ardından Brezilyalı futbolcuya tepki göstermiş ve daha dikkatli olması konusunda ciddi uyarılarda bulunmuştu.
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Galatasaray'da takım arkadaşı Riera ile kavga etti. İspanyol oyuncuya yumruk atıp gözünü morarttı.
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NİSAN 2010 - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede Fabio Bilica, 66. dakikada takımı 1-0 öndeyken siyah-beyazlı ekibin kazandığı penaltı sonrasında, atışın yapılacağı noktayı kazıyarak Türk futbol tarihine geçmişti.
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Bilica'nın kazdığı kuyu taraftarlar arasında adeta bir "geyik" patlamasına yol açarken maçta hakem Hüseyin Göçek Brezilyalı oyuncuyu sarı kart ile cezalandırmıştı.
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MART 2011 - Brezilyalı savunma oyuncusu Trabzonspor'un eski oyuncusu Jaja ile bir gece yarısı kameralara yakalandı. Geceleri çok seven bu ikili trafikte alkol alırken görüntülendi. Direksiyondaki Jaja yanındaki kimliği belirsiz iki kadınla Maslak'ta lüks bir otele girdi.
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İkilinin araçla seyir halindeyken, trafik ışıklarında şampanya kadehlerini dışarı çıkartarak yandaki taksi şöförüne uzatmaları olayın en trajik ve ilgi çekici kısmıydı
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ŞUBAT 2011 - Bilica, sabah erken saatlerde kırmızı ışıkta bekleyen motokuryeye arkadan çarptı. Kazaya sebep olan cip ise, hızla olay yerinden uzaklaşırken, kaçma anı yol üzerindeki MOBESE kamerası tarafından görüntülendi.
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Yapılan inceleme sonucunda aracı, Bilica'nın kullandığı anlaşıldı. Bilica daha sonra polise ifade verirken, olay yerinden kaçmasının nedeninin bir anlık korku olduğunu ileri sürdü.
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KAZIM KAZIM: 21 KASIM 2009 - HAKEME KÜFÜR ETTİ: Yer İnönü Stadı... Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyorlar... Sahaya ilk 11'de çıkan Kazım, maçın yan hakemine küfür ettiği gerekçesiyle mücadelenin 75. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
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7 ARALIK 2009 - Kazım'ın adı bu kez bir skandalla anıldı. Genç oyuncu, eski Real Madrid'li Roberto Carlos ve Brezilyalı diğer takım arkadaşları Gökçek Vederson ve Bilica'yla birlikte bir otel odasında seks partisi düzenlemiş, partiden sonra ise lüks otelde çalışan bir temizlikçinin odada bulduğu kelepçelerle skandal patlak vermişti.
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2010/2011 sezonunda Galatasaray'ın devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Kazım Kazım, Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sarı-lacivertli takımın yedek kulübesine koşarak Aykut Kocaman ve Fenerbahçeli yedek oyuncular karşısında sevincini yaşadı.