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FUTBOL

Futbolcuların vukuatları

12 Ekim 2016 Çarşamba, 12:47:30

  • 1 Futbolcuların vukuatları
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    Trabzonspor maçının ardından takım arkadaşı Talisca ile kavga ettiği ortaya çıkan Caner Erkin, birçok kez vukuatlarıyla gündeme geldi. Caner'in daha önce yaşadığı gerginlikleri hatırlayalım...

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  • 2 Futbolcuların vukuatları
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    CENK TOSUN'LA GERGİNLİK

    Geçen sezon bir idman sırasında dar alanda çift kale maç oynanırken, Caner Erkin karşı takımda yer alan Cenk Tosun'un ayağına sert bir müdahalede bulundu.

     

  • 3 Futbolcuların vukuatları
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    Sağ ayak bileğini tutarak yerde kalan Cenk, pozisyonu takip eden Caner'e arkadan seslendi. Bunun üzerine Caner hışımla takım arkadaşının üzerine yürüdü. Daha sonra olay takım arkadaşlarının araya girmesiyle durduruldu.

  • 4 Futbolcuların vukuatları
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    "BİR DAHA BU TAKIMDA OYNAMAM"

    İsmail Kartal döneminde oynanan Bursaspor maçında 35. dakikada oyundan alınmasa bir hayli sinirlenen Caner Erkin, "Bir daha bu takımda oynamam" diyerek direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

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  • 5 Futbolcuların vukuatları
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    FENERBAHÇE'DEKİ KARİYERİNİ BİTİREN OLAY

    Başarılı sol bek, Vitor Pereira ile de bir idmanda sorun yaşamıştı. Çift kale maçta Fernandao ile girdiği ikili mücadele sonrası sinirli biçimde Pereira'nın yanına gelen Caner, hocasına sert tonda bir şeyler söylemiş ve idmanı terk etmeye yeltenmişti.

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