Futbolcuların vukuatları

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SEMİH ŞENTÜRK'LE KAVGA

Caner'in Fenerbahçe'de gerilim yaşadığı bir başka isim ise Semih Şentürk'tü. Ekim 2011'de bir antrenmanda Caner'in iyi pas veremeyerek top kaybına neden olduğu şeklinde sözler sarf ettiği Semih, daha sonra bir pozisyonda takım arkadaşına sert bir şekilde müdahalede bulununca, ikili arasında tartışma başladı. Birbirlerine el hareketleri yaparak münakaşa eden Caner ile Semih'i araya giren takım arkadaşları yatıştırdı.