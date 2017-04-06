FIFA dünya sıralaması (Nisan ayı)

FIFA, Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı.
İşte son sıralama:
50 - Avustralya
49 - Sırbistan
48 - Fildişi Sahili
47 - Romanya
46 - Çek Cumhuriyeti
45 - Gana
44 - Japonya
43 - Kore Cumhuriyeti
42 - Tunus
41 - Kongo
40 - Nijerya
39 - Yunanistan
38 - Paraguay
37 - Ukrayna
36 - Avusturya
35 - Burkina Faso
34 - İsveç
33- Kamerun
32 - Hollanda
31 - Macaristan
30 - Senegal
29 - Bosna-Hersek
28 - İran
26 - İrlanda Cumhuriyeti
26 - Kuzey İrlanda
25 - Ekvador
23 - Slovakya
23 - ABD
22 - TÜRKİYE (26. sıradan 4 sıra yükseldik)
21 - İzlanda
20 - Kosta Rika
19 - Mısır
18 - Hırvatistan
17 - Peru
16 - Meksika
15 - Uruguay
14 - İngiltere
13 - Galler
12 - İtalya
11 - Polonya
10 - İspanya
9 - İsviçre
8 - Portekiz
7 - Belçika
6 - Fransa
5 - Kolombiya
4 - Şili
3 - Almanya
2 - Arjantin
1 - Brezilya