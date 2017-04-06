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FIFA dünya sıralaması (Nisan ayı)

20 Ekim 2016 Perşembe, 12:34:36

  • 1 FIFA dünya sıralaması (Nisan ayı)
    1 | 52

    FIFA, Mart ayı dünya sıralamasını açıkladı.

  • 2 FIFA dünya sıralaması (Nisan ayı)
    2 | 52

    İşte son sıralama:

  • 3 FIFA dünya sıralaması (Nisan ayı)
    3 | 52

    50 - Avustralya

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