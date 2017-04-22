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FUTBOL

Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri

17 Kasım 2016 Perşembe, 21:01:49

  • 1 Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
    1 | 51

    5 yıl sonra galibiyet | 4 Ocak 1914 tarihinde Union Club sahasında yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece ezeli rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.

  • 2 Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
    2 | 51

    Yarıda kalan derbi... | Ezeli rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları maç çıkan büyük bir kavga nedeniyle yarıda kaldı. Taksim Stadı'nda; iki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar iyice büyüdü. 17 futbolcu uzun süreli cezalandırıldı.

  • 3 Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
    3 | 51

    Fenerbahçe-Galatasaray: 3-1 | Maçı anlatan Ercan Taner'in 'Ara pası Atkinson' sözleriyle futbolseverlerin hafızasına kazınan derbide, ilk yarım saatte hat-trick yapan Atkinson, Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetinde başrolü üstlendi. Maçın ardından Ali Şen, Atkinson'a Mercedes hediye etti.

  • 4 Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
    4 | 51

    8 Eylül 1996 | Galatasaray-Fenerbahçe: 0-4  | Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında çıktığı ilk Fenerbahçe derbisinde Boliç, 2 kez fileleri havalandırdı. Ali Sami Yen'de Saffet ve Okocha, skora katkı sağlayan oyuncular oldu.

  • 5 Unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
    5 | 51

    Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0 | 26 Aralık 1982... Bu maç atılan golüyle değil de verilmeyen penaltısıyla hatırlanır. Selçuk'un golüyle önde olan Fenerbahçe'ydi.. Ceza sahasında Hosiç'in, Onur tarafından yere düşürülmesine herkes "penaltı" demişti. 

     

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