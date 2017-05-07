Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri

21- “Kadıköy siyah-beyaza boyandı” FB 0-2 BJK (11 Mayıs 1991) | Yıl 1991. Beşiktaş’ın üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmesi için Fenerbahçe’yi yenmesi kafi.
O sezon lige erken havlu atan Fenerbahçe’nin stadını siyah-beyazlı taraftarlar tıklım tıklım dolduruyor. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş turu Kadıköy’de atıyor.
20- “Fener şampiyonluğa, Beşiktaş kongreye” BJK 1-3 FB (25 Nisan 2004) | 2003-2004 sezonunda ligin ilk yarısını 11 puan önde kapatan Beşiktaş Ocak ayından sonra önlemez bir düşüş yaşayıp liderliği Fenerbahçe’ye kaptırıyor.
İnönü’deki final niteliğindeki buluşmada Sarı-Kanaryalar rakibine son darbeyi indirip maçı 3-1 kazanınca Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ertesi gün kongre kararı alıyor.
19- “Şampiyonluk maçı Kartal’ın” BJK 3-1 FB (12 Mayıs 1990) | İngiliz teknik adam Gordon Milne ilk 2 sezonunda ikincilikle yetinse de görevine devam ediyor.