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Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri

02 Aralık 2016 Cuma, 12:13:12

Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinin en unutulmaz olanlarını derledik...

  • 1 Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri
    1 | 43

    21- “Kadıköy siyah-beyaza boyandı” FB 0-2 BJK (11 Mayıs 1991) | Yıl 1991. Beşiktaş’ın üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan etmesi için Fenerbahçe’yi yenmesi kafi. 

  • 2 Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri
    2 | 43

    O sezon lige erken havlu atan Fenerbahçe’nin stadını siyah-beyazlı taraftarlar tıklım tıklım dolduruyor. Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş turu Kadıköy’de atıyor.

  • 3 Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri
    3 | 43

    20- “Fener şampiyonluğa, Beşiktaş kongreye” BJK 1-3 FB (25 Nisan 2004) | 2003-2004 sezonunda ligin ilk yarısını 11 puan önde kapatan Beşiktaş Ocak ayından sonra önlemez bir düşüş yaşayıp liderliği Fenerbahçe’ye kaptırıyor.

     

  • 4 Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri
    4 | 43

    İnönü’deki final niteliğindeki buluşmada Sarı-Kanaryalar rakibine son darbeyi indirip maçı 3-1 kazanınca Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ertesi gün kongre kararı alıyor.

  • 5 Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri
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    19- “Şampiyonluk maçı Kartal’ın” BJK 3-1 FB (12 Mayıs 1990) | İngiliz teknik adam Gordon Milne ilk 2 sezonunda ikincilikle yetinse de görevine devam ediyor.

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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