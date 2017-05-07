Unutulmaz Beşiktaş - Fenerbahçe derbileri

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Ancak maç boyu iyi direnen siyah-beyazlılar rakibine gol şansı tanımıyor.Herkes mücadele 0-0 bitecek derken Beşiktaş’ın kazandığı frikikte Sergen Yalçın öyle bir dakikada öyle bir vuruş yapıyor ki günümüzde bile hala futbol muhabbetinin yapıldığı her ortamda konu olmayı başarıyordu.