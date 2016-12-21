15 Aralık 2016 Perşembe, 14:03:12 | Güncelleme: 21 Aralık 2016 Çarşamba, 16:45:13
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Veli Kavlak: Daha güçlü dönüyorum
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Sefa Yılmaz: Benim ilk göz agrim herseyim
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Volkan Demirel: Bunun adı aşk bunun adı mutluluk...
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Olcan Adın: Allah rahmet eylesin. Ailene sabırlar versin erken gittin be abi...
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Beck: Daha iyisini yapmak isterdik ama bu sahada futbol oynamak şans oyunu gibiydi.
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Adriano
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Uğur Demirok: "Beraber mucadele ettik beraber sevindik beraber uzulduk.Yeri geldi sarildik yeri geldi kavga ettik o sahanin icinde.Ama en cokta odada yedigimiz menemem ve ictigimiz cay keyif veriyodu bize.Bu ani ölümün bizi üzdü be Şehmuz abi.Mekanın Cennet olsun İnşallah Şehmuz Özer..."
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Talisca, takipçilerinden moda yarışmasına katılan eşi için destek istedi
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Eren Derdiyok: Bu uzun maratonda böyle maçlar olur... Zemin neredeyse buz tutmuştu, şartlar pek uygun değildi; ama sahip olduğumuz inançla ve büyük taraftarımızla daha iyi olup, sezon sonunda hedefimize ulaşacağız.
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Tunay Torun
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Fabiano
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İlkay Gündoğan
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Burak Yılmaz: Trabzon Akyazı Açılış
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Lens
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Enes Ünal: Başka Türkiye Yok! Her zaman bu ülkenin bir ferdi olmakla gurur duyacağım!
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İlkay Gündoğan
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Durica
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Melo
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Beck: Ligteki ilk mağlubiyetimiz bizi sarsmaz. Silkilenip kupada moral bulmak istiyoruz.
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Bruma: Yaptigim asistlere bugun 2 tane daha ekledigim icin Tanriya sükürler olsun...
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Tolga Zengin: Sadece dünyalarımız ayrı,kalbimiz hep bir Anam...
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Selçuk Şahin: Ne guzel insanlarsiniz siz, vatani, milleti korumak icin gorev yapan cevik kuvveti ziyaret ettik bugun. Hepsinden Allah razi olsun.
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Emre Güral
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Stoch
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Emre Çolak: Çok önemli galibiyet tebrikler takım
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Durica
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Jose Sosa
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Eren Derdiyok: Semih kardesimle...
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Ozan Tufan: Omuz omuza dimdik ayaktayız!
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Yusuf Erdoğan: Biz biriz TÜRKİYE'yiz...
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Cenk Tosun
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Emmanuel Emenike
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Andreas Beck: Çok özel bir maçtı... Umarım biraz tebessüm yaratabilmişizdir.
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Onazi
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Ricardo Quaresma'nın kızı
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Matus Bero
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Felipe Melo
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Hakan Çalhanoğlu
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Alex de Souza
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Felipe Melo
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Emre Çolak
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Alex de Souza
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Moussa Sow
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Ömer Toprak
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Burak Yılmaz
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Amed Sportif ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’nin Rus futbolcusu Roman Neustadter’in Instagram paylaşımı olay oldu! F.Bahçeli oyuncu, fotoğrafın sosyal medyada yankı uyandırmasından sonra paylaşımı sildi.
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Drogba: BOLEMEZSINIZ, AYIRAMAZSINIZ. Birlikte güzel Türkiye.
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Yasin Öztekin: Söze gerek Yok
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Hakan Balta: #basimizsagolsun
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Tolga Ciğerci: En kisa zamanda geri dönüyorum Insallah
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Quaresma
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Yasin Öztekin: TEK MILLET TEK YÜREK
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Nigel de Jong: Merhaba kış #Erzincan
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Aytaç Kara: Dualarımız ve elimizden geldiğince yardımlarımız sizinle... #halep
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Ertuğrul Taşkıran: Halep'teki zulüm inaniyorum ki bu dünyada da yapanların yanına kar kalmayacak