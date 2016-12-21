FUTBOL HABERLERİ
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15 Aralık 2016 Perşembe, 14:03:12

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    Veli Kavlak: Daha güçlü dönüyorum

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    Sefa Yılmaz: Benim ilk göz agrim herseyim

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    Volkan Demirel: Bunun adı aşk bunun adı mutluluk...

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