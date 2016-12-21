Günün öne çıkan transfer dedikoduları (21 Aralık 2016)
21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:36:55 | Güncelleme: 16:41:16
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Serdar Aziz’in sakatlığının ardından yeniden arayışlara başlayan sarı-kırmızılı takım, Barcelona, Juventus ve Sevilla’da forma giyen Martin Caceres’in peşine düştü. (Fotomaç)
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Transfer çalışmalarını prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli sol bek Emmanuel Mas dışında orta saha Popov ve stoper Serdar Taşçı ile sürdüren bordo-mavililer, forvet mevkii için de arayışta... Everton forması giyen Oumar Niaasse'yi kiralamak için girişimlerine devam eden Trabzonspor yönetiminin Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu da sezon sonuna kadar kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi. (Fotomaç)
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Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Başakşehir'de forma giyen Mahmut Tekdemir ile de ilgilendiği ifade edildi. (Fotomaç)
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Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması söylenen Van der Wiel için sürpriz bir talip çıktı. Hollandalı yıldızın eski takımı olan PSG'nin Fransa'da şampiyonluk yarışı verdiği rakibi Monaco, Van der wiel için devreye girdi. (Fanatik)
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Bayer Leverkusen’in altyapısında yetişen, Alman Milli Takımı’nın alt kategorilerinde forma giyen ve son olarak Liverpool’a transfer olan Samed Yeşil, İstanbul'a geldi. Genç oyuncunun önce Galatasaray için geldiği belirtildi ancak kutudan beklenmeyen bir takım çıktı! Genç oyuncunun Sarı Kırmızılılar için değil, Trabzonspor için geldiği ve İstanbul'a indikten sonra Trabzon'a gittiği öğrenildi. (Fanatik)
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Geçen sezonun devre arasından bu yana defans hattında yaşanan problemleri çözmek isteyen Beşiktaş, yaz döneminde de uzun süre gündemini meşgul eden Brezilyalı Manoel Messias'ın transferinde bu kez mutlu sona çok yakın. 26 yaşındaki stoper bu kez Beşiktaş'a gelebilir. (AMK)
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Serdar Aziz’in sakatlığı sonrasında Aslan’ın planları alt üst oldu... Chedjou’nun da Afrika Kupası’na gitme ihtimali sonrasında yönetim devre arasında mutlaka bir stoper transferi yapacak. Atalanta forması giyen Rafael Toloi (26) artık Galatasaray’ın yeni gözdesi... (Vatan)
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Süper Lig'de devre arasının gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Samuel Eto'o konusunda karşı karşıya geldiği öğrenildi. Her iki takımın da Kamerunlu golcüyü transfer etmek istediği bildirildi. (Takvim)
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Teknik direktör Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Van der Wiel'e, Katar ligi ekiplerinden ciddi teklifler var. Futbolcunun menajeri de yönetimle görüşmeler yapmak için İstanbul'a geldi. Yönetimin gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi. (AMK)
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Gençlerbirliği’nin 21 yaşındaki ofansif orta sahası İrfan Can Kahveci'nin adı Fenerbahçe ile anılıyor. Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan İrfan Can Kahveci , forvet arkasının yanı sıra sağ kanatta da görev yapıyor. (Fanatik)
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Sezon sonu sözleşmesi biten Quaresma'nın menajeri İstanbul’a geldi. Tecrübeli futbolcu ise ilk olarak Beşiktaş’la görüşeceğini, daha sonra teklifleri değerlendireceğini söyledi. (Sabah)
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Fenerbahçe Sosa için AC Milan’a yarım sezon karşılığı 1 milyon Euro teklif etti. Satın alma opsiyonu için de 4 milyon Euro önerildi. Pazarlık sürüyor. (Takvim)
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Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike için eski takımı Spartak Moskova devreye girdi. (Fanatik)
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Daha önce ülkemizde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Robinho, Antalyaspor yolunda. Robinho, Antalyaspor'a gelmeyi kabul etti. (Fotospor)
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10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine son giren isim Pitty lakaplı Gonzalo Martinez oldu. La Pagina Millonaria sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Valencia ile birlikte River Plate forması giyen Gonzalo Martinez için teklifte bulundu. Ancak Gonzalo Martinez için istenen rakamın 15 milyon Euro olduğu belirtildi. (Fotospor)
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Zenit Başkanı’yla görüşüp ayrılık isteğini ileten Nicolas Lombaerts, kendisiyle ilgilenen Siyah-Beyazlılar’a menajeri aracılığıyla mesaj gönderdi. Tecrübeli stoperin menaceri Santos Verhlust da Rus basınına yaptığı açıklamada Kara Kartal’ı işaret etti. (Fanatik)
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Kanada’da Montreal Impact takımının formasını kiralık olarak giyen Lucas Ontivero’nun sözleşmesi 31 Aralık’ta sona eriyor. 22 yaşındaki Arjantinli, kontratı bitince Galatasaray’a dönecek. Riekerink genç yeteneği izledikten sonra onun hakkındaki son kararını verecek. (Fanatik)
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Siyah-Beyazlılar, Mehmet Ekici konusunda resmen Trabzonspor’un kapısını çaldı. Şenol Güneş Stadı’nın açılışı öncesinde Bordo-Mavililer’le görüşen Beşiktaşlı idarecilerin, “Eğer yeni kontrat için anlaşamazsanız bizim teklifimizi de dinleyin. Hem Mehmet hem de Trabzon kazansın” dediği ortaya çıktı. (Fanatik)
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Advocaat santrafor, sol açık, on numara ve sağ bek olmak üzere dört transfer istedi. Kanarya, Sosa ve Depay'ı bitirmeye çok yaklaştı; santrafor ve sağ bek arayışına ise devam ediliyor. (Fotomaç)
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Siyah-Beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma’ya, yönetimden 3 yıllık yeni sözleşme teklifi geldi. Her fırsatta, “Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum” diyen Q7’nin öneriye olumlu cevap verdiği ve imzaların Ocak ayında atılacağı öğrenildi. (Fanatik)
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Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. (Fanatik)