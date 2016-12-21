Günün öne çıkan transfer dedikoduları (21 Aralık 2016)

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Bayer Leverkusen’in altyapısında yetişen, Alman Milli Takımı’nın alt kategorilerinde forma giyen ve son olarak Liverpool’a transfer olan Samed Yeşil, İstanbul'a geldi. Genç oyuncunun önce Galatasaray için geldiği belirtildi ancak kutudan beklenmeyen bir takım çıktı! Genç oyuncunun Sarı Kırmızılılar için değil, Trabzonspor için geldiği ve İstanbul'a indikten sonra Trabzon'a gittiği öğrenildi. (Fanatik)