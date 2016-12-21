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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer dedikoduları (21 Aralık 2016)

21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:36:55

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    Serdar Aziz’in sakatlığının ardından yeniden arayışlara başlayan sarı-kırmızılı takım, Barcelona, Juventus ve Sevilla’da forma giyen Martin Caceres’in peşine düştü. (Fotomaç)

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    Transfer çalışmalarını prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli sol bek Emmanuel Mas dışında orta saha Popov ve stoper Serdar Taşçı ile sürdüren bordo-mavililer, forvet mevkii için de arayışta... Everton forması giyen Oumar Niaasse'yi kiralamak için girişimlerine devam eden Trabzonspor yönetiminin Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu da sezon sonuna kadar kiralamak için teklif yapacağı öğrenildi. (Fotomaç)

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    Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Başakşehir'de forma giyen Mahmut Tekdemir ile de ilgilendiği ifade edildi. (Fotomaç)

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