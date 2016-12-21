Futbol dünyasından Şehmus Özer için başsağlığı mesajları

TFF

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcularından Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Amed Sportif Faaliyetler camiasına başsağlığı dileriz."



BEŞİKTAŞ

Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.



FENERBAHÇE

"Türkiye Kupası'ndaki rakibimiz Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Merhum Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Amedspor Kulübü başta olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

Amed Sportif'in takım kaptanı Şehmus Özer'in, Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Yıllardır alt liglerde futbolseverlerin gönlünü kazanan Şehmus Özer, Erganispor'da başladığı profesyonel kariyerinde sırasıyla Malatya Belediyespor, Malatyaspor, Kayseri Erciyesspor, Gümüşhane Doğanspor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdman Yurdu, Akhisar, Şanlıurfaspor, Diyarbakır BBSK ve Amed formalarını giydi. 36 yaşına kadar 400'ün üstünde resmi maça çıkan Şehmus 100'ün üzerinde gol kaydetmişti. Şehmus, takımımıza karşı 2014-15 sezonunda Amed formasıyla Türkiye Kupası'nda mücadele etmiş; 2008-09'daki yine bir Türkiye Kupası maçında Altay formasıyla filelerimizi havalandırmıştı...

Genç yaşında aramızdan ayrılan merhum Şehmus Özer’e Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve Amed Sportif camiasına başsağlığı dileriz.

AKHİSAR BELEDİYESPOR

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, 2010-2011 sezonunda yeşil-siyahlı formayla başarılı bir sezon geçiren Şehmus Özer'in trafik kazasında vefat ettiği belirtilerek, "Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ALTAY

Altay Kulübünün internet sitesinde "Hoşçakal büyük golcü" başlıklı açıklamada, Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, geçtiğimiz dönemlerde 3 sezon Altay'ın formasını terleten "usta golcüye" Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm spor camiasına başsağlığı dilendi.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada ise eski oyuncuları Şehmus Özer'in trafik kazası sonucunda vefat ettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Kadrosunda bulunduğu her takımda terinin son damlasına kadar mücadele eden ve terlettiği formanın hakkını veren Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."