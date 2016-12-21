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FUTBOL

Şehmus'un ölümünde kahreden detay

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:37:08

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    Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in tecrübeli futbolcusu Şehmus Özer, Elazığ'da geçirdiği trafik kazasının ardından yaşama veda etti. 

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    Pazar günü deplasmanda oynadıkları ve 1-1 kaldıkları Kahramanmaraş maçı sonrası Diyarbakır'a dönen Amedspor kafilesindeki futbolcular, izinli oldukları için evlerine dağıldı. 

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    Kaptan Şehmus Özer de bir arkadaşının düğününe katılmak üzere özel otomobiliyle Malatya'ya gitti. Yola çıkan Şehmus Özer'den bir daha haber alınamadı. 

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YORUMLAR 14
  • Misafir 7 saat önce
    ALLAH RAHMET EYLESİN
  • Misafir 7 saat önce
    arabada kar lastigi var mı yok mu?
  • Misafir 7 saat önce
    RABBİM topragını bol etsın ınsallah..ALLAH rahmet eylesın..
  • Misafir 8 saat önce
    allah rahmet eylesin mekanı cenet olsun güle güle kaptan
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:10
    ALLAH RAHMET ETSİN MEKANI CENNET OLSUN
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 17:01
    bunların alayı sempatizan bu da öyleyse acımadım. öyle değilse allah rahmet eylesin.
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:55
    ALLAH RAHMET ETSİN TÜRK FUTBOLUNA ÖNEMLİ KATKILARI OLDU.MEKKANI CENNET OLSUN
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:55
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 13:47
    mekanı cennet olsun
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 13:03
    Allah rahmet eylesin
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