Şehmus'un ölümünde kahreden detay

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"24 saat boyunca kimsenin uçurumdan uçtuğunu fark edemediği yolda maalesef kaptanımız donarak yaşamını yitirmiş. Ama bana söz vermiştin takımının başından eksik olmayacaksın diye. Olmadı be kaptan, hiç olmadı. Seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun. Amedspor camiamızın ve sevdiklerinin başı sağ olsun."