Şehmus'un ölümünde kahreden detay

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:37:08 | Güncelleme: 13:28:23
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Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in tecrübeli futbolcusu Şehmus Özer, Elazığ'da geçirdiği trafik kazasının ardından yaşama veda etti.
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Pazar günü deplasmanda oynadıkları ve 1-1 kaldıkları Kahramanmaraş maçı sonrası Diyarbakır'a dönen Amedspor kafilesindeki futbolcular, izinli oldukları için evlerine dağıldı.
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Kaptan Şehmus Özer de bir arkadaşının düğününe katılmak üzere özel otomobiliyle Malatya'ya gitti. Yola çıkan Şehmus Özer'den bir daha haber alınamadı.
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Pazartesi günü yapılan idmana kaptan Şehmus'un katılmaması üzerine kulüp yöneticileri ve teknik heyetin aradığı Şehmus Özer'in telefonuna ulaşılamadı.
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Kulüp yöneticileri, ailesinin de futbolcunun telefonuna ulaşamadığını öğrenince, Şehmus Özer'i bulabilmek için çok yönlü aramaya başladı.
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Malatya ve Diyarbakır'daki arkadaşlarıyla yapılan görüşme ardından Şehmus Özer'in kaza yapmış olabileceği göz önüne alınarak Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'daki Polis Trafik şubeleri ile yapılan görüşmede Şehmus Özer adına herhangi bir kaza kaydı olmadığı belirlendi.
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Şehmus Özer'in yakınları ve kulüp yöneticileri, Malatya-Elazığ yolunda yaptıkları aramada, Şehmus Özer'in uçuruma yuvarlanmış otomobilini Gözeli Bölgesi'nde buldu.
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Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Malatya'dan ayrıldığı ve saat 23.00 sıralarında yönetimindeki aracının Malatya-Elazığ arasında Gözeli bölgesinde uçuruma yuvarlandığı belirtilen Özer'in otomobili ve cesedine dün saat 23.00 sıralarında ulaşılan Amedspor kaptanı Şehmus Özer'in cesedi, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla olduğu yerden çıkarılarak, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na getirildi.
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Resmi işlemlerin tamamlanmasını aile fertleriyle bekleyen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, yaşanan olayın kendisine ve camiasına büyük acı verdiğini söyledi.
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Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ise, sosyal medya hesabından, şunları paylaştı:
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"Önceki gece Malatya'dan dönerken saat 23.00 sularında trafik kazası geçiren ve 24 saat sonra yerini tespit ettiğimiz Amedsporumuzun büyük kaptanı Şehmuz Özer'i kaybettik."
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"24 saat boyunca kimsenin uçurumdan uçtuğunu fark edemediği yolda maalesef kaptanımız donarak yaşamını yitirmiş. Ama bana söz vermiştin takımının başından eksik olmayacaksın diye. Olmadı be kaptan, hiç olmadı. Seni çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun. Amedspor camiamızın ve sevdiklerinin başı sağ olsun."
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Kazanın nasıl meydana geldiği ise uzman ekiplerin hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.
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Bugün öğleden sonra Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak olan Şehmus Özer için TFF ve birçok kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.
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37 yaşında hayata gözlerini yuman Şehmus Özer, profesyonel futbol yaşantısına 1999 yılında doğup büyüdüğü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin takımı olan Erganispor'da başladı.
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Sırasıyla Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Gümüşhanespor, Mardinspor, Karşıyaka, Altay, Mersin İdman Yurdu, Akhisar Belediye Gençlikspor, Şanlıurfaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'de forma giydi.
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Şehmuz Özer, profesyonel futbol yaşantısının en son golünü geçen hafta Diyarbakır'da oynan ve 1-1 berabere sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe'ye attı.