Jan Durica: Kupayı kesinlikle kazanmak istiyoruz

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Jan Durica, fizik gücü, oyun konsantrasyonu, soğukkanlılığı ve tecrübesi ile defansta güven veren bir isim olması nedeniyle 'Kaya' anlamına gelene The Rock lakabıyla anılıyor. Slovak stoper ligin başından beri sergilediği performansla bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini toplarken, Trabzonspor'a transferinin nasıl gerçekleştiğini ve geleceği ile ilgili planlarını Trabzonspor dergisine anlattı.



"KARİYERİMİ BURADA TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Uzun süren futbol kariyerini Trabzon'da tamamlamak istediğini belirten Durica, " Moskova'da uzun süren kariyerim sona ermişti. Bu sezon başında menajerim bana Trabzonspor'un teklifinden bahsetti. Sonrasında Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile bir görüşme yaptım ve bu görüşmede ne istediğini ve nasıl bir yapılanma olduğunu anlattı. Karşılaştığım projeler sonrasında kafamda hiç bir soru işareti kalmadı ve direk olarak Trabzonspor'u seçtim. Kariyerimi de burada tamamlamak istiyorum. Sonuç olarak Trabzonspor'da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu süreçte çok teklifler aldım. Özellikle Çek Ligi'nden ciddi teklifler vardı. Tüm teklifler sonrası değerlendirme yaptım, ailemle görüştüm ve sonunda Trabzonspor'u tercih ettim" dedi.



"VITTEK VE SAPARA'NIN GELMEMDE KATKISI OLDU"

Trabzonspor'a gelmeden önce bordo-mavili kulüpte forma giyen ve Türkiye'ye çok iyi tanıyan Vittek ve Sapara'nın düşüncelerini aldığını belirten Durica, "Trabzonspor'a gelmeden önce Vittek ve Sapara ile görüşme yaptım ve fikirlerini aldım. Buraya gelmemde onlarında katkısı oldu" ifadelerini kullandı.



"SESSİZLİĞİ SEVİYORUM"

Trabzon şehrinin sakin ve sessiz bir şehir olduğunu belirten Durica, "Ben sessiz ve sakin yerleri çok seviyorum. Böyle olmadığı için Moskova'yı pek sevmezdim. Çünkü 20 milyon insan ve çok fazla trafik vardı. Bu nedenle Trabzon hem benim için hem de ailem için çok iyi. Deniz kenarında bir evimiz var. Bebeğimizi güzel bir ortamda büyütüyoruz. Moskova ve İstanbul gibi şehirlerde insanlar çok sinirli ve stresli oluyor. Trabzon'da insanlar daha sıcak kanlı ve arkadaş canlısı" açıklamalarında bulundu.



"BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN NE BEN NE DE TAKIM ARKADAŞLARIM MUTLU DEĞİL"

Bulundukları durumdan ne kendisinin ne de takım arkadaşlarının mutlu olmadığını belirten Durica, "Yeni kurulan takımlara biraz zaman gerekiyor. Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Her geçen gün oyunumuz iyileşiyor. Örnek vermek gerekirse Beşiktaş maçında çok iyi oynadık ama bazı hakem hataları nedeniyle sonuç ortada" ifadelerini kullandı.



"KUPAYI KESİNLİKLE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kariyeri boyuncu bu kadar uzun süren bir kupa serüveniyle karşılaşmadığını belirten Slovak oyuncu, "Bu zamana kadar hep eleme usülü maçlar oynadım. Bu maçlar ligi nasıl etkiler bilemiyorum. Ancak kupayı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Ligi de bitirebileceğimiz en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" dedi.



"TAKIM OLMAK KOLAY VE ÇABUK OLMUYOR"

Takımda çok iyi ve deneyimli oyuncular olduğunu belirten Durica, "Önemli deneyimleri olan kaptan Onur'un yanı sıra genç futbolcular kadroda bulunuyor. Çok sayıda yeni oyuncu takıma katılmış durumda. Adım adım ilerleyeceğiz ve iyi bir takım birlikteliğine kavuşacağımızı düşünüyorum. Şu anda sürecin içerisindeyiz" diye konuştu.



"YANAL ÇOK KARAKTERLİ VE İŞİNİ DİSİPLİNLİ YAPAN BİR TEKNİK ADAM"

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın çok karakterli ve işini disiplinli yapan bir teknik adam olduğunu belirten savunma oyuncusu, "Arada bizi esprilere boğuyor. Ayrıca oyuncularla bire bir görüşmeler yapıyor, bizlerin fikirlerini alıp takımın durumunu soruyor. Bu bana göre çok önemli. Kötü sonuçlar sonrası ise çok üzülüyor. Trabzonspor için her zaman daha iyisini yapmak ve takımı yukarıya taşımak istiyor" dedi.



"İNSANLAR BURADA FUTBOLA AŞIK"

Trabzon'da insanların futbol aşkla bağlanmış durumda olduğunu belirten Durica, "Herkes futbolla yaşıyor. Özellikle Galatasaray maçı sonrası hava limanında o kadar insan tarafından karşılanmamız beni çok şaşırttı ve ayrıca mutlu etti. Böyle bir durumu ilk kez yaşadım" şeklinde konuştu.



"SAVUNMA BAKANI LAKABI"

Savunma bakanı lakabıyla ilgili olarak ise Durica, "Benim için çok eğlenceli ancak ben kendimi o şekilde hissetmiyorum. Ben bu takımın bir oyuncusuyum. O nedenle sahada yüzde yüzümü vermek istiyorum. 34 yaşındayım ve futbol kariyerimin son iki senesini yaşıyorum. Bu süre içende elimden geldiğince takıma katkı sağlamak istiyorum. Daha önce oynadığım takımlarda da bu benzer lakaplar takıldı. Kaya anlamına gelen (The Rock)" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM"

Gelecekte sezon için en iyisini yapmak zorunda olduklarını belirten Durica, "En başından gelecek sezon Avrupa Kupalarında mücadele etmemiz lazım. Trabzonspor'un tarihine baktığınız zaman başarılarla dolu olduğunu görüyorsunuz. Ülkenin 4 büyük takımından bir tanesi. Her zaman en iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bende gelecek yıl takımla birlikte Avrupa olabilmeyi çok isterim. Bu nedenle takımımızı ve taraftarlarımızı Avrupa'ya adapte etmeliyiz. Takım oyununun daha iyi bir noktaya çekerek ve gelecek oyuncuların katkılarıyla ligi iyi bir yerde bitirip Avrupa'da mücadele edeceğiz" diye konuştu.



"FİZİKSEL OLARAK GENÇ OYUNCULARIMIZ OYNAMAK İÇİN HAZIR DURUMDA"

Takımda çok yetenekli genç oyuncuların bulunduğunu belirten Durica, "Önemli olan mentol olarak hazır durumda olmak. Genç oyuncularla yaptığım konuşmalarda bu konu üzerinde duruyorum. Rahat olmalarını ellerinden gelenin en fazlasını yapmalarını gerektiğini söylüyorum. Hem saha içinde hem de saha dışında elimden geldiğince katkı yapmaya çalışıyorum.Takımımızda çok yetenekli genç oyuncularımız var. Antrenmanlarda çok iyi sadece maça çıktıklarında biraz telaşlanıyorlar. Bunu aştıklarında çok daha iyi duruma gelecekler. Bu da zamanla olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



"GENÇ OYUNCULARDAN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIM"

Formunu korumak için ekstra çalışmalar yaptığını ifade eden Durica, sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğini belirterek, "İçki kullanmıyorum. Sağlıklı beslenmeye ve kendime iyi bakmaya özen gösteriyorum. Yaş ilerledikçe genç oyunculara oranla iki kat daha fazla çalışıp kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bende bunu yapıyorum. Mutlaka ekstra çalışmalar yapıyorum. Örneğin antrenmanlardan bir saat önce salona girip çalışmaya başlıyorum"dedi.



"BENİM BURADA OLMAM BERO İÇİN DAHA GÜZEL"

Bero ile aynı takımda olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Durica, "Bero'nun burada olması güzel ancak benim burada olmam Bero için daha iyi bir şey. Çünkü genç bir oyuncu ve benim ona daha fazla yardımım söz konusu oluyor" dedi.



"TÜRK TATLILARI BENİ ÇILDIRTIYOR"

Özel hayatıyla ilgili ise Durica şunları söyledi:



"Çocuğum ne istiyorsa onu yapıyorum. Evin patronu o. Genelde deniz kıyısında oluyoruz. Kumlarla oynamayı çok seviyor. Bazende Boztepe'ye gidiyoruz. Genel ailecek güzel vakit geçiriyoruz. Ailem burayı çok seviyor. Fenerbahçe'de oynayan Skrtel ile konuşuyoruz ve bana çocuğunu okula getirmek için 1 saat trafikte kaldığını söylüyor. Aynı sürede geri döndüğünü söylüyor. Onun 2 saatte yaptığını ben burada 5 dakikada yapıyorum. Yaşam kalitesi açasından burası mükemmel bir yer. Türk mutfağından ise kebabı çok seviyorum. Hatta buraya gelmeden önce Slovakya'da bulunan kebapçılarda sürekli yemek yiyordum. Ayrıca Türk tatlılarını çok seviyorum. Lokomotiv'de oynadığım dönemde genelde kamp için Belek'e gidiyorduk. Orada yüzlerce çeşit Türk tatlısını görünce mutluluktan çıldırıyordum."

