FUTBOL
Çinliler bu yıldızların peşinde
21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:27:44 | Güncelleme: 13:50:39
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Çin transfer piyasasında kazan kaynamaya devam ediyor... İşte Çin takımlarının aralarında için transfer girişiminde bulunduğu yıldız futbolcular:
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Edinson Cavani - Tianjin Quanjian
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Marcos Rojo - Shanghai SIPG
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John Terry - Shanghai SIP
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Jonathan Biabiany - Jiangsu Suning
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Felipe Melo - Jiangsu Suning
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Nemanja Nikolic - Hebei China
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John Obi Mikel - Shanghai SIPG
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Davide Santon - Jiangsu Suning
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Santi Cazorla - Hebei China
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Arda Turan - Bejing Guoan
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Zlatan İbrahimovic - (İsmi açıklanmadı)
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Carlos Bacca - (İsmi açıklanmadı)
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Alex Song - (İsmi açıklanmadı)
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18
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Dorlan Pabon -(İsmi açıklanmadı)
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Alexis Sánchez (İsmi açıklanmadı)
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20
20
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Eder Martins - (İsmi açıklanmadı)
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21
21
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40
Odion Ighalo - (İsmi açıklanmadı)
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Martin Harnik - (İsmi açıklanmadı)
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Quaresma - (İsmi açıklanmadı)
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ÇİN'İN BOMBA TRANSFERLERİ |
HULK | Zenit St. Petersburg > Shanghai SIPG | 56.000.000 €
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25
25
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40
ALEX TEIXEIRA | Shakhtar Donetsk > Jiangsu Suning | 50.000.000 €
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26
26
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40
JACKSON MARTINEZ | Atletico Madrid > Guangzhou | 42.000.000 €
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27
27
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40
RAMIRES | Chelsea > Jiangsu Suning | 25.000.000 €
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28
28
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40
GERVINHO | Roma > Hebei China Fortune | 18.000.000 €
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29
29
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ELKESON | Guangzhou Evergrande > Shanghai SIPG | 17.000.000 €
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30
30
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40
FREDY GUARIN | Inter > Shanghai Shenhua | 12.000.000 €
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31
31
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40
GEUVANIO | Santos > Tianjin Quanjian | 10.000.000 €
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32
32
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40
BURAK YILMAZ | Galatasaray > Beijing Guoan | 8.000.000 €
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33
33
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40
GIL | Corinthians > Shandong Luneng | 7.800.000 €
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34
34
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40
RENATO AUGUSTO | Corinthians > Beijing Guoan | 7.300.000 €
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35
35
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40
ERSAN GÜLÜM | Beşiktaş > Hebei China Fortune | 7.000.000 €
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36
36
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40
EZEQUIEL LAVEZZI | PSG > Hebei China Fortune | 6.000.000 €
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37
37
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40
STEPHANE MBIA | Trabzonspor > Hebei China Fortune | 6.000.000 €
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38
38
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40
ERAN ZAHAVI | Maccabi Tel Aviv > Guangzhou | 6.000.000 €
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39
39
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40
GAEL KAKUTA | Sevilla > Hebei China Fortuna | 5.000.000 €
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40
40
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40
RALF | Corinthians > Beijing Guoan | 1.000.000 €