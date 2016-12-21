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Çinliler bu yıldızların peşinde

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:27:44

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    1 | 40

    Çin transfer piyasasında kazan kaynamaya devam ediyor... İşte Çin takımlarının aralarında için transfer girişiminde bulunduğu yıldız futbolcular:

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    2 | 40

    Oscar - Shangai SIPG

  • 3
    3 | 40

    Edinson Cavani - Tianjin Quanjian

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