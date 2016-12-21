FUTBOL
Riekerink'in yerine 2 aday!
21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:48:56 | Güncelleme: 12:56:17
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Galatasaray'da devre arası teknik direktör Jan Olde Riekerink'in durumu görüşülecek.
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Yollar ayrılırsa ilk tercih Alman bir teknik direktör olacak.
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Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in durumu Alanyaspor maçı sonrası masaya yatırılacak..
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Geçtiğimiz sezon Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırıp Mustafa Denizli'yi getiren ve çok daha kötü günler yaşayan başkan Dursun Özbek bu kez yoğurdu üfleyerek yiyor.
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Yönetim, Riekerink ile yola devam edilip edilmemesi konusunda henüz net kararını veremedi.
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Ancak gönderilmesi durumunda Alp Yalman ve Sportif AŞ ekibi Alman ekolünden yana. Bu görev için 2 aday var.
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Cimbom'un olası Riekerink değişikliği sonrası Alman hoca tercih etmesinde Wesley Sneijder'in de etkisi büyük.
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JOR'u G.Saray'a tavsiye eden Hollandalı yıldızın bu olay sonrası köpürmemesi için Portakalların yakın gördüğü bir Alman'ın gelişi bu dengeyi de sağlayacak. (Fotomaç)