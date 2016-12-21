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Riekerink'in yerine 2 aday!

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:48:56

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    Galatasaray'da devre arası teknik direktör Jan Olde Riekerink'in durumu görüşülecek.

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    Yollar ayrılırsa ilk tercih Alman bir teknik direktör olacak.

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    Galatasaray'da Jan Olde Riekerink'in durumu Alanyaspor maçı sonrası masaya yatırılacak..

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