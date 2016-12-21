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Samuel Eto'o
FUTBOL

Eto'o gidiyor mu?

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun Antalyaspor'da kalmak istediğini belirterek, "Eto'o ile ilgili gelmiş bir teklif yok. Eto'o bu takımın kaptanı ve gerçekten çok değerli bir oyuncu. Oyuncumuzu göndermeyi düşünmüyoruz" dedi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:10:46 Güncelleme: 14:22:22

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hasan Subaşı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, küçük sahada kaleli taktik maç oynadı. Taktik oyunda Çalımbay futbolcularına sık sık uyarıda bulundu. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Zeki, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı.

ETO'O İÇİN TEKLİF YOK
Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Eto'o'nun menajeri Wilfried de Happi ile bir süre sohbet eden Öztürk, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eto'o'ya yönelik transfer teklifleri hakkında soruya Öztürk, herhangi bir takımla görüşmelerinin olmadığını söyledi. Eto'o'nun performansından ve takıma kazandırdıklarından memnun olduklarını vurgulayan Öztürk, "Eto'o ile ilgili gelmiş bir teklif yok. Samuel Eto'o bu takımın kaptanı ve gerçekten çok değerli bir oyuncu. Şu anda hem o mutlu hem de biz onunla çok mutluyuz. Oyuncumuzu göndermeyi düşünmüyoruz" dedi.

'ETO'O KALMAK İSTİYOR'
Samuel Eto'o ile devam etmek istediklerini kaydeden Başkan Öztürk, yıldız oyuncunun artılarını daha da iyi kullanmak istediklerini vurguladı. Şu ana kadar hiçbir kulüpten teklif gelmediğini de anlatan Başkan Ali Şafak Öztürk, "İlgilenenler olabilir, bu da çok normal. Oyuncunun kalitesinden dolayı. Ama biz gayet memnunuz. Oyuncumuzu da şu an göndermeyi düşünmüyoruz. Oyuncumuzla da görüştüm. Kesinlikle kalmak istiyor, kulüpten memnun. Ama her zaman söyledim; her futbolcu doğru fiyata, doğru şartlarda satılabilir. Şu anda öyle bir niyetimiz yok. Oyuncumuzdan memnunuz, kendisi de bu kulüpte bulunmaktan gayet memnun" diye konuştu.

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