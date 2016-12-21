İNGİLTERE HABERLERİ
21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Jose Mourinho Manchester United Antoine Griezmann
FUTBOL

Jose Mourinho, 2025'e kadar Manchester United'da kalabilir

İngiliz basını, Manchester United Kulübü'nün sezon başında imza attırdığı teknik direktör Jose Mourinho ile sözleşme yenilemek istediğini yazdı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 14:28:56 Güncelleme: 14:32:30

Premier Lig'de son haftalarda yükselişte olan ve son 8 maçında yenilmeyip 3 maç üst üste kazanan Portekizli menajerin takımı uzun seneler daha yönetmesini isteyen Kırmızı Şeytanların ABD'li sahibi Glazer yeni bir sözleşme önerecek. İngiltere basınına göre Mourinho 2025 yılına kadar Manchester United menajeri olarak kalacak.

TRANSFERDE İLK HEDEF GRİEZMANN
Öte yandan ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Manchester United'da ilk hedef ise Atletico Madrid ile büyük çıkış yakalayan Fransız oyuncu Griezmann. Fransız oyuncu için 60 milyon sterlin ödemeye hazır olan İngiliz kulübü forvet hattını bu transfer ile güçlendirmek istiyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
En şık iç çamaşırı modelleri
YAŞAM

Yılın iç çamaşırı trendleri!
Ünlülerin çocukları
H. BUNU KONUŞUYOR

Annesinin boyunu geçti
10 yıl boyunca dünyayı dolaştı, ülke ülke fotoğraf çekti
YAŞAM

Dünyanın en gizemli yeri...
Çinliler bu yıldızların peşinde
FUTBOL

Çinliler transfer piyasasını karıştırdı!