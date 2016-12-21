Gümüşhanespor: 1 - Atiker Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Gümüşhanespor, Atiker Konyaspor'u ağırladı.



Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip 72. dakikada Taner Koç'un kendi kalesine attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.



Gümüşhanespor, 90. dakikada Mehmet Menderes Önkuzu'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından ev sahibi Gümüşhanespor, 3 maçta topladığı 7 puanla H Grubu'nun zirvesine yükseldi. Atiker Konyaspor ise puanını 5'e çıkararak 2. sırada yer aldı.

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