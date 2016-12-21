ANTALYASPOR HABERLERİ
21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Antalyaspor Şahin Aygüneş Abdel Diarra
FUTBOL

Antalyaspor'da 2 ayrılık

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da, Şahin Aygüneş ve Abdel Rhamane Khalil Diarra'nın sözleşmelerinin sona erdirildiği bildirildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:35:02 Güncelleme: 15:40:17

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs 2017 tarihinde sözleşmesi bitecek Şahin Aygüneş ile 31 Mayıs 2018 tarihinde sözleşmesi sona erecek Diarra ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak sona erdirildiği kaydedildi.

Kırmızı-beyazlı oyuncular Şahin Aygüneş ve Diarra, sezon başında M'bolhi, Can Arat, Kadir Bekmezci ve Ahmet Aras ile beraber, teknik direktör Jose Morais'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirilmesiyle bu futbolcular, milli maç aralarında Süper Lig takımları ve 21 yaş altı takımıyla yapılan hazırlık maçlarında zaman zaman kadroda yer alıyordu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
En şık iç çamaşırı modelleri
YAŞAM

Yılın iç çamaşırı trendleri!
Ünlülerin çocukları
H. BUNU KONUŞUYOR

Annesinin boyunu geçti
10 yıl boyunca dünyayı dolaştı, ülke ülke fotoğraf çekti
YAŞAM

Dünyanın en gizemli yeri...
Çinliler bu yıldızların peşinde
FUTBOL

Çinliler transfer piyasasını karıştırdı!