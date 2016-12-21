Kayserispor'dan teröre tepki

Kayseri temsilcisinde futbol şube sorumlusu Ahmet Yıldız, teknik sorumlu Ertuğrul Seçme ve futbolcular, terör saldırısının olduğu Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağına gelerek şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Teknik heyet ve futbolcular, burada yapılan duaya eşlik etti.

Futbol şube sorumlusu Yıldız gazetecilere, terör saldırısını şiddetle lanetlediklerini söyledi.

Türk milletine başsağlığı dileyen Yıldız, "Kayserispor camiası olarak kahpece terörist eylemi şiddetle ve nefretle kınamak amacıyla sporcu kardeşlerimizle buraya geldik. Bu terör saldırısında şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerimize Allah acil şifalar versin. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Yüce Allah'ımız bu tür acıları milletimize bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Kaleci Muammer Yıldırım da saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek "Allah, şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum, artık bunların son bulmasını istiyoruz. Bunların artık yaşanmamasını arzu ediyoruz. Ne gerekiyorsa acil bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Ülkemizde barış içinde, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Anıl Karaer ise şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi. Ülkenin çok çirkin bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını belirten Anıl, "Anaların ağlamadığı, çocukların yetim kalmadığı bir Türkiye ve dünya istiyoruz. Vatan görevini yapan askerlerimize, polislerimize Allah güç versin. Umut ediyorum bu saldırılara devlet ve milletçe gereken cevabı veririz." şeklinde konuştu.