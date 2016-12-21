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Marc Wachs
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Alman futbolcuya silahlı saldırı

Dinamo Dresden forması giyen Alman futbolcu Marc Wachs'ın, ülkesinde silahlı saldırıya uğradığı açıklandı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 17:58:28 Güncelleme: 18:00:47

Bundesliga 2 ekiplerinden Dinamo Dresden'de forma giyen Marc Wachs, ülkesinde silahlı saldırıya uğradı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Alman futbolcu ile ailesinin Wiesbaden kentinde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Wachs hayati tehlikeyi atlatırken, halası ise hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak ameliyata alınan diğer aile üyesinin ise yaşam mücadelesi devam ediyor.

Emniyetten yapılan açıklamada ise olayın ardından iki şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği ve saldırının nedeninin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Alman ekibinin sportif direktörü Ralf Minge, yaptığı açıklamada, "Şoke olduk. Şaşkın ve çok üzgünüz. Kulüp olarak Marc'ın ve ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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