FUTBOL
İşte yardım maçında oynayacak futbolcular
21 Aralık 2016 Çarşamba, 18:07:55 | Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 15:43:39
-
1
1
|
55
"Devlet millet el ele hep beraber tribüne" sloganıyla bugün Süper Lig'deki yerli ve yabancı karmaları arasında maç yapılacak. Karşılaşmadan elde edilecek gelir, şehit ailelerine bağışlanacak.
-
2
2
|
55
Maçta sahaya çıkacak olan futbolcular belli oldu. İşte bu akşam 20.00'de Vodafone Arena'daki maçta forma giyecek isimler:
-
3
-
4
-
5
5
|
55
Akhisar Belediyespor: Soner Aydoğdu
-
6
-
7
-
8
-
9
9
|
55
Antalyaspor: Serdar Özkan
-
10
-
11
11
|
55
Başakşehir: Volkan Babacan
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
23
|
55
Çaykur Rizespor: Mehmet Akyüz
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
33
|
55
Gençlerbirliği: Ahmet Çalık
-
34
-
35
-
36
-
37
37
|
55
Kasımpaşa: Turgut Doğan Şahin
-
38
-
39
39
|
55
Konyaspor: Abdulaziz Demircan
-
40
40
|
55
Osmanlıspor: Erdal Kılıçarslan
-
41
-
42
42
|
55
Trabzonspor: Mehmet Ekici
-
43
-
44
44
|
55
TEKNİK DİREKTÖRLER |
Tolunay Kafkas
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
52
-
53
-
54
-
55