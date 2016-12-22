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FUTBOL

İşte yardım maçında oynayacak futbolcular

21 Aralık 2016 Çarşamba, 18:07:55

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    "Devlet millet el ele hep beraber tribüne" sloganıyla bugün Süper Lig'deki yerli ve yabancı karmaları arasında maç yapılacak. Karşılaşmadan elde edilecek gelir, şehit ailelerine bağışlanacak.

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    Maçta sahaya çıkacak olan futbolcular belli oldu. İşte bu akşam 20.00'de Vodafone Arena'daki maçta forma giyecek isimler:

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    Adanaspor: Ousmane Viera

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