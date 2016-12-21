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Şehmus Özer
FUTBOL

Şehmus Özer son yolculuğuna uğurlandı

Şehmus Özer cenaze töreninin ardından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 18:21:09 Güncelleme: 18:24:47

Malatya'dan Mardin'e dönerken arabasıyla uçuruma yuvarlanan ve yaralı halde yardım çağıramayınca donarak hayatını haybeden Amedspor'un kaptanı Şehmus Özer son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHMUS ÖZER DOĞDUĞU YERDE TOPRAĞA VERİLDİ
36 yaşındaki futbolcunun izdihamın yaşandığı cenaze töreninin ardından Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi. 

Yakınlarının Kürtçe ağıt yakıp, sinir krizi geçirdiği cenaze törenine, Şehmus Özer'in ailesinin yanı sıra Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, takım arkadaşları ile Diyarbakır'daki kulüplerin yöneticileri ve sporcuları da katıldı.
 
Futbolcunun babası Zülfü Özer, oğlunun ölümü nedeniyle ailece büyük acı yaşadıklarını söyledi.

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