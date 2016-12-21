Galatasaray: 2 - Tuzlaspor: 1 | MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor'u 2-1 yendi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 65'te Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. 75'te Ozan Papaker, G.Saray defansından dönen topu tamamladı ve skora eşitliği getirdi: 1-1. Josue, 90+1'de penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-1



Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 5'e yükseltti. 6 puanda kalan Tuzlaspor ise liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY: 2 - TUZLASPOR: 1

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Arkın Akgöl (Dk. 28 Serkan Ergün)

GALATASARAY: Cenk Gönen, Cavanda, Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop (Dk. 65 Sneijder), De Jong, Sabri Sarıoğlu, Josue, Bruma, Eren Derdiyok

TUZLASPOR: Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Okan Duran, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş, Arif Şahin, Doğan Ateş (Dk. 81 Ferhat Çoban), Kıvanç Salihoğlu (Dk. 65 Tolunay Yurtseven), Ozan Papaker (Dk. 89 Oğuz Aksoy)

GOLLER: Dk. 68 Sabri Sarıoğlu, Dk. 90+1 Josue (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 75 Ozan Papaker (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+3 Bülent Uzun, Dk. 73 Doğan Ateş (Tuzlaspor)





MAÇTAN POZİSYONLAR

3. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hamit Altıntop'un karşı karşıya vuruşunda, kaleci Bekir Demircan'ın müdahale ettiği top taca gitti.

13. dakikada Josue'nin sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde yükselen De Jong uygun durumda topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45. dakikada Galatasaray, Bruma ile gole çok yaklaştı. De Jong'un pasında Tuzlaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası önündeki Bruma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

55. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kıvanç Salihoğlu'nun dar açıya rağmen vuruşunda, kaleci Cenk Gönen direk dibinden topu kornere çeldi.

68. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında, Eren Derdiyok'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabri Sarıoğlu'nun savunmadaki Okan Duran'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağının dışıyla uzak köşeye gönderdiği top, filelerle buluştu: 1-0

75. dakikada konuk ekip Tuzlaspor, mücadeleye eşitlik getirdi. Arif Şahin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Sadık Baş, kaleci Cenk Gönen ile karşı karşıya kaldı. Sadık, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki arkadaşlarına pas vermeyi tercih ederken, araya giren Sabri Sarıoğlu'nun uzaklaştıramadığı top, Ozan Papaker'in önünde kaldı. Bu futbolcu, altıpas gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1

90. dakikada Galatasaray'da rakip ceza sahası içinde Semih Kaya, Okan Duran'ı geçmeye çalıştığı pozisyonda yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararı verdi. 90+1. dakikada penaltıyı kullanan Josue, fileleri havalandırarak, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1







YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI

Galatasaray-Tuzlaspor maçında 2. yardımcı hakem Arkın Akgöl koşarken sakatlandı. Akgöl sedye yardımıyla sahadan çıkarılırken yerine 4. hakemi Serkan Ergün dahil oldu. Mücadele 6 dakikalık aranın ardından devam etti.



Alınan bilgiye göre yardımcı hakem Arkın Akgöl'ün adalesinde yırtık olduğu öğrenildi.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 2-1 yenerek, ilk galibiyetini aldı.E Grubu'ndaki ilk maçında TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekibin, ikinci haftada deplasmanda Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığı maç da aynı skorla tamamlandı.

Kupadaki üçüncü maçına Türk Telekom Arena'da çıkan Galatasaray, 2. Lig takımı Tuzlaspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın 68. dakikasında kaptanı Sabri Sarıoğlu ile öne geçen Galatasaray, Ozan Papaker'in 75. dakikadaki golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.

Mücadelenin son bölümlerine 1-1'lik beraberlikle girilirken, 90. dakikada kazanılan penaltıyı Josue'nin gole çevirmesiyle sarı-kırmızılı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

SABRİ SARIOĞLU'NDAN 601 GÜN SONRA GOL

Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncusu Sabri Sarıoğlu, 601 gün sonra resmi bir maçta gol attı. Altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı ekibin en tecrübeli isimlerinden olan Sabri, Tuzlaspor maçının 68. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Son olarak 2014-2015 sezonunda 30 Nisan 2015'te Sivasspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında fileleri havalandıran Sabri Sarıoğlu, 601 gün sonra bir resmi maçta gol sevinci yaşadı. Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atan Josue ise geçen hafta Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçın ardından, Tuzlaspor müsabakasında da fileleri havalandırdı.

TUZLASPOR, LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Spor Toto 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor, E Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk maçında Spor Toto 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u 4-0 yenen Tuzlaspor, ikinci hafta karşılaşmasında TFF 1. Lig takımı Elazığspor'u 1-0 mağlup etti. Üçüncü hafta öncesinde 6 puanı bulunan İstanbul temsilcisi, Galatasaray deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Tuzlaspor, aldığı yenilgiye rağmen, 6 puanla liderliğini devam ettirdi.

İlk iki maçını berabere tamamlayan Galatasaray, Tuzlaspor maçında aldığı galibiyetle 5 puana çıkarak, ikinci sıradaki yerini korudu. Üç maçta 4 puanı bulunan Anagold 24 Erzincanspor'un üçüncü olduğu grupta, dördüncü sıradaki Elazığspor'un ise 1 puanı bulunuyor.

TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Galatasaray-Tuzlaspor mücadelesine ev sahibi takım taraftarları ilgi göstermedi. Türk Telekom Arena'da yapılan karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, yaklaşık bin Galatasaray taraftarı takımlarını statta destekledi.

Konuk ekip Tuzlaspor için ayrılan yerde de yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu tezahüratlarla takımına destek verdi.