Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de Özel Odak Tıp Merkezinde 17 Aralık'tan beri solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Makbule Dilmen, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Makbule Dilmen'in cenazesinin, yarın Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.



"ANNEMDEN ÇOK ARKADAŞIMDI"

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesinin acı haberini alan Fenerbahçe’nin eski yıldız futbolcusu ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizli’ye geldi. Annesinin tedavi gördüğü hastaneye giden Dilmen’in oldukça üzgün olduğu görüldü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, annesi Makbule Dilmen’in kendisi için anneden öte bir arkadaş olduğunu ve onu çok özleyeceklerini söyledi.



Dilmen, annesinin ailelerinin direği olduğunu ifade ederek, “41 yıl önce babam rahmetli olduktan sonra bütün yük ona kalmıştı. Her anne değerli en önemli varlıklar annelerdir. O yüzden acımız büyük. Annem benim arkadaşımdı, annemden çok arkadaşımdı. Bütün annelerin ellerinden öperim saygılar sunarım. Hastanemizde annemle çok ilgilendi. Ama maalesef, Allah’ın takdiri 5 dakika önceyle 5 dakika sonrası belli olmuyor. Annemi çok özleyeceğiz” dedi. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Makbule Dilmen’in cenazesi yarın Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde Koca Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eğri Boyun Mezarlığı’nda defnedilecek.