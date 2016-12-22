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Rıdvan Dilmen
FUTBOL

Rıdvan Dilmen'in acı günü!

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen hayatını kaybetti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 19:31:27 Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 00:24:13

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de Özel Odak Tıp Merkezinde 17 Aralık'tan beri solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Makbule Dilmen, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Makbule Dilmen'in cenazesinin, yarın Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

"ANNEMDEN ÇOK ARKADAŞIMDI"
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesinin acı haberini alan Fenerbahçe’nin eski yıldız futbolcusu ve ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Denizli’ye geldi. Annesinin tedavi gördüğü hastaneye giden Dilmen’in oldukça üzgün olduğu görüldü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, annesi Makbule Dilmen’in kendisi için anneden öte bir arkadaş olduğunu ve onu çok özleyeceklerini söyledi.

Dilmen, annesinin ailelerinin direği olduğunu ifade ederek, “41 yıl önce babam rahmetli olduktan sonra bütün yük ona kalmıştı. Her anne değerli en önemli varlıklar annelerdir. O yüzden acımız büyük. Annem benim arkadaşımdı, annemden çok arkadaşımdı. Bütün annelerin ellerinden öperim saygılar sunarım. Hastanemizde annemle çok ilgilendi. Ama maalesef, Allah’ın takdiri 5 dakika önceyle 5 dakika sonrası belli olmuyor. Annemi çok özleyeceğiz” dedi. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Makbule Dilmen’in cenazesi yarın Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde Koca Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eğri Boyun Mezarlığı’nda defnedilecek.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 8 dakika önce
    başınız saolsun allah nur içinde yatırsın,geride kalanlara allah sabır versin
  • Misafir 3 saat önce
    allah rahmet etsin mekanı cennet olsun inşaallah
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet eylesin geride kalanlara sabırlar versin
  • Misafir 4 saat önce
    Allah rahmet eylesin
  • Misafir 5 saat önce
    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun
  • Misafir 12 saat önce
    Allah rahmet eylesin iyi evlat yetiştirmişin anacım
  • Misafir 13 saat önce
    ALLAH rahmet eylesin
  • Misafir 15 saat önce
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
  • Misafir 15 saat önce
    Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun...
  • Misafir 15 saat önce
    Merhumeye Allah'tan rahmet Aile Efradına sabır dilerim.
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