Osmanlıspor: 1 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU

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Türkiye Kupası A Grubu'nde Osmanlıspor, evinde TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Osmanlıspor, ilk yarıyı 21. dakikada Diabate'nin golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Şanlıurfaspor, 62'de Carlos Fortes ve 67'de Artun Akçakın'ın golleriyle Osmanlıspor karşısında 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca Şanlıurfaspor 3'te 3 yaparak zirveye yerleşti. Grupta ilk yenilgisini alan Osmanlıspor, 6 puanla 2. sırada yer aldı.

OSMANLISPOR: 1 - ŞANLIURFASPOR: 2

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Süleyman Abay, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Szukala, Aykut Demir, Pinto, Mehmet Güven, Ndiaye, Delarge (Dk. 82 Regattin), Maher (Dk. 75 Musa Çağıran), Erdal Kılıçaslan (Dk. 76 Muhammed Bayır), Diabate

ŞANLIURFASPOR: Tomic, Amin Askar, Berkay Can Değirmencioğlu, Cemil Adıcan, Hüseyin Kala, Hasan Batuhan Artarslan, Halil Köçer, Mertcan Çam, Oktay Delibalta (Dk. 65 Fevzi Özkan), Fortes, Artun Akçakın (Dk. 88 Abdulaziz Solmaz)

GOLLER: Dk. 21 Diabate (Osmanlıspor), Dk. 60 Fortes, Dk. 67 Artun Akçakın (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 71 Aykut Demir, Dk. 85 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 85 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)





MAÇTAN POZİSYONLAR

21. dakikada Cemil Adıcan'ın hatalı geri pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin şutunda top, Tomic'ten döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Diabate, takımını 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Osmanlıspor ikinci gole çok yaklaştı. Erdal Kılıçaslan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta boşta kalan Szukala, müsait pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.

44. dakikada Ndiaye'nin derinlemesine uzun pasında Maher, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Tomic, Maher'in şutunda topu ayağıyla kornere çeldi. Erdal'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, Szukala'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

60. dakikada Şanlıurfaspor beraberliği yakaladı. Hüseyin Kala'nın kullandığı serbest vuruşta Diabate'den seken topa son dokunan isim olan Fortes, meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarıyla buluşturdu: 1-1

Hakem Süleyman Abay, yardımcısının bayrağını kaldırmasıyla önce ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. Şanlıurfasporlu futbolcuların itirazları sonrası yardımcısı Erkan Akbulut'la konuşan Abay, santra noktasını gösterdi.

67. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Hüseyin Kala'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Artun Akçakın, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

"KUPA BEYİ" DİABATE

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sakatlığının ardından form tutması için Ziraat Türkiye Kupası'nda oynattığı Diabate, Şanlıurfaspor maçını da boş geçmedi.

Grupta Gaziantepspor ve Kırklarelispor maçlarında ikişer kez rakip ağları sarsan 28 yaşındaki forvet, Şanlıurfaspor karşısında kaydettiği golle kupadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Diabate, Spor Toto Süper Lig'de ise forma giydiği 8 maçta gol sevinci yaşayamadı.