Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Osmanlıspor, kendi evinde Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, konuşmasına geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amedspor Kaptanı Şehmus Özer'in ailesine ve Amedspor'a başsağlığı dileğinde bulunarak başladı.

Akçay, müsabakanın ilk yarısında iyi oynadıklarını düşündüğünü ifade etti. İlk yarıda fazla gol pozisyonları bulduklarını ancak kaleye yollayamadıklarını belirten Akçay, "İkinci yarı bence iyi gidiyordu. Golden sonra oyuncularımızın konsantrasyonunun dibe vurması düşündürücü. Ondan sonraki süreç bizim için iyi gelişmedi ve müsabakayı 2-1 kaybettik. Pazar günü bizim için çok daha önemli bir müsabaka var. Kupada telafi edebilecek maç sayımız var. 3 tane daha maç oynayacağız. Dolayısıyla bu müsabakalarda telafi edebileceğimiz maçlar var. Ama pazar günü oynayacağımız Rize müsabakasına konsantre olup kendimizi hazırlamalıyız. Bunun çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

ŞANLIURFA CEPHESİ

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "Osmanlıspor gibi güçlü bir takımı deplasmanda yenmek, hele geriden gelip yenmek müthiş bir olay" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Şanlıurfaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, konuşmasına trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Amedspor Kaptanı Şehmus Özer'e Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Ailesine ve futbol camiasına başsağlığı dileyen Kılıç, Şehmus Özer'in insan olarak da oyuncu olarak da çok değerli bir kardeşi olduğunu dile getirdi.

Kılıç, iki 6 puanlı takımın maçında averajla liderliklerini devam ettirdiklerini belirterek, "Bu anlamda çok mutluyuz. Son 6 hafta içerisinde 3'ü lig, 3'ü kupa olmak üzere 6 maç oynadık. Sadece 1 kez berabere kaldık. Oyuncularımızın öz güveni sonradan da olsa sahaya yansıdı. Galibiyetlere alışmış bir takımız evet ama şu anda Türkiye'nin en yetenekli kadro kapasitesine sahip bir takım olan Osmanlıspor gibi güçlü bir takımı deplasmanda yenmek, hele geriden gelip yenmek müthiş bir olay. İnşallah ligdeki son maçımızı da kazanıp mutlu bir şekilde ikinci yarıya hazırlanırız" diye konuştu.