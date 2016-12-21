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Sabri Sarıoğlu
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Sabri Sarıoğlu'ndan 601 gün sonra gol

Galatasaray'ın deneyimli savunma oyuncusu Sabri Sarıoğlu, 601 gün sonra resmi bir maçta gol attı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 23:45:45 Güncelleme: 23:58:59

Altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı ekibin en tecrübeli isimlerinden olan Sabri, Tuzlaspor maçının 68. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti.

Son olarak 2014-2015 sezonunda 30 Nisan 2015'te Sivasspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında fileleri havalandıran Sabri Sarıoğlu, 601 gün sonra bir resmi maçta gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibin 2. golünü atan Josue ise geçen hafta Türkiye Kupası'nda Anagold 24 Erzincanspor ile yapılan maçın ardından, Tuzlaspor müsabakasında da fileleri havalandırdı.

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