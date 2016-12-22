Ocak'ta Süper Lig'den ayrılması muhtemel 15 yıldız futbolcu!

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CHEDJOU

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou'ya hem Çin'den hem de Fransa'dan menajerler aracılığıyla teklifler geliyor. Galatasaray hem bu bölgeye transfer hedefinde hem de Kamerunlu oyuncuyu memnun edebilecek tekliflerin arayışında...