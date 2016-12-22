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FUTBOL

Ocak'ta Süper Lig'den ayrılması muhtemel 15 yıldız futbolcu!

22 Aralık 2016 Perşembe, 00:21:41

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    Süper Lig ekiplerinde forma giyen futbolculara gelen tekliflerin resmileşmesi durumunda bir çok yıldız takımından ayrılacak. İşte o isimler:

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    KERİM FREİ
    Beşiktaş'ta formayı kapamayan Kerim Frei gerek Süper Lig gerekse Ada ekiplerinin radarında bulunuyor. Transfer teklifinin yükselmesi durumunda bonservisiyle gidebilir. Antalyaspor'un resmi teklifi de masada...

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    BRUMA
    Galatasaray'a yeniden dönüşünde hem gollere hem de asistlere imza attı. İngiliz kulüpleri her maçına scout gönderiyor. 20 milyon euro seviyesinde bir teklif karşısında Portekizli yıldızı Ada'da görebiliriz.

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