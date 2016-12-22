Ocak'ta Süper Lig'den ayrılması muhtemel 15 yıldız futbolcu!
22 Aralık 2016 Perşembe, 00:21:41 | Güncelleme: 09:29:27
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Süper Lig ekiplerinde forma giyen futbolculara gelen tekliflerin resmileşmesi durumunda bir çok yıldız takımından ayrılacak. İşte o isimler:
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KERİM FREİ Beşiktaş'ta formayı kapamayan Kerim Frei gerek Süper Lig gerekse Ada ekiplerinin radarında bulunuyor. Transfer teklifinin yükselmesi durumunda bonservisiyle gidebilir. Antalyaspor'un resmi teklifi de masada...
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BRUMA Galatasaray'a yeniden dönüşünde hem gollere hem de asistlere imza attı. İngiliz kulüpleri her maçına scout gönderiyor. 20 milyon euro seviyesinde bir teklif karşısında Portekizli yıldızı Ada'da görebiliriz.
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WESLEY SNEİJDER Galatasaray'da yüksek maliyetinden dolayı adı sık sık ayrılık dedikodularına karışan Wesley Sneijder istenen performansı da sahaya yansıtamadı. İsmi sık sık MLS kulüpleriyle anılan Sneijder'in Galatasaray'a vedası olasılıklar arasında bulunuyor.
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SİMON KJAER Inter, Milan ve Chelsea'nin radarındaki Kjaer beklentileri fazlasıyla karşıladı. Fenerbahçe savunmasının belkemiği olan Danimarkalı için Fenerbahçe'ye en az 15 milyon euro seviyesinde bir teklif mutlu eder...
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CHEDJOU Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou'ya hem Çin'den hem de Fransa'dan menajerler aracılığıyla teklifler geliyor. Galatasaray hem bu bölgeye transfer hedefinde hem de Kamerunlu oyuncuyu memnun edebilecek tekliflerin arayışında...
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NDİAYE Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Osmanlıspor'u sırtlayan NDiaye fazlasıyla dikkat çekmeyi başardı. Resmi teklif gelmediği yönünde açıklamalar gelse de bir ilgi olduğu kulislerde konuşuluyor.
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EDİN VİSCA Sezon başında Sevilla'dan 7 milyon euroluk teklife rağmen takımda kalan Visca performans grafiğini yeniden arttırdı. Bu tekliflerin 10 milyon euro seviyesine çıkması ayrılık demek...
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EMMANUEL EMENİKE Dick Advocaat ile yıldızı barışmayan Emenike santrafor bölgesinde istenmeyen isimler arasına adını yazdırdı. Ancak Fenerbahçe, para kazanmadan Emenike'yi bırakması zor görünüyor. Emenike'nin adresi katar ya da Çin olabilir.
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HUGO RODALLEGA Çin takımlarının gözdesi Rodallega birçok teklife rağmen Akhisar ile yoluna devam etti. Yine de devam edeceği anlamına gelmiyor. 5 milyon euro üzerindeki rakamlar Akhisar'ın oyuncusunu bırakmasına yetebilir...
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VAN DER WİEL Fenerbahçe'de bir transfer pişmanlığı olan Wiel, takımda düşünülmüyor. Kendisine ödenen parayı iade etmesi durumunda bileti kesilecek ve yeni takımına gidecek.
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MARTİN LİNNES Galatasaray'da adı ayrılacaklar listesinde bulunan Norveçli oyuncuya hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan teklifler var. Bu bölgeye önemli bir takviye yapılması durumunda Linnes ile yollar ayrılabilir.
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MİROSLAV STOCH Fenerbahçe'de iyi bir başlangıç yapan ancak geri plana düşen Stoch formayı bu kez de Aatif'a kaptırdı. Şutör özelliği ve driblingleri sayesinde uzaklara yelken açabilir.
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LİONEL CAROLE Her fırsatta resmi bir teklif almadığını söyleyen Carole, Fransız ekiplerinin gözdesi. 5 milyon euro ve üzerindeki teklifler Galatasaray'ı ikna edecektir.
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PODOLSKİ Alman yıldız Podolski Galatasaray'da hem aldığı paranın hem de ödenen bonservisin hakkını fazlasıyla verdi. Buna rağmen ilerleyen yaşı ve maliyeti nedeniyle cepleri dolduracak resmi teklife "Hayır" denmeyecek... Rota Amerika'yı gösteriyor...
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SAMUEL ETO'O Sezon başında ayrılmak istediğini açıklayan ancak Antalyaspor yönetiminin bırakmadığı Eto'o Ocak'ta başka maceraya yelken açabilir. Bu Süper Lig de olabilir, Türkiye sınırlarından ötesi de... (Sporx)