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FUTBOL

Fenerbahçe'de Van der Wiel krizi!

22 Aralık 2016 Perşembe, 00:35:02

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    HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

    Teknik direktör Dick Advocaat’ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Van der Wiel ile Fenerbahçe’nin yolları biraz sıkıntılı ayrılacak gibi görünüyor... 

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    Daha önce de takımda kalmak istemediğini belirten yıldız oyuncu ile iplerin kopmasının ardından yolların nasıl ayrılacağı konusu görüşülmeye başlandı. 

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    PSG’den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Wiel ile yıllığı 2.3 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme yapılmıştı. 

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