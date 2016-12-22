FUTBOL
Fenerbahçe'de Van der Wiel krizi!
22 Aralık 2016 Perşembe, 00:35:02 | Güncelleme: 09:24:47
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HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL
Teknik direktör Dick Advocaat’ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Van der Wiel ile Fenerbahçe’nin yolları biraz sıkıntılı ayrılacak gibi görünüyor...
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Daha önce de takımda kalmak istemediğini belirten yıldız oyuncu ile iplerin kopmasının ardından yolların nasıl ayrılacağı konusu görüşülmeye başlandı.
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PSG’den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Wiel ile yıllığı 2.3 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme yapılmıştı.
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Fenerbahçe yönetimi yolların ayrılması için imza parasının yanı sıra bugüne kadar aldığı parayı bonservis bedeli olarak getirmesini Wiel’den istedi.
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Buna karşılık Hollandalı oyuncunun menajeri ise tam tersine 3 yıllık sözleşme karşılığı alacakları olan paranın yarısının kendilerine verilmesi halinde yolların ayrılabileceğini iletti.
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Yönetim de bu durum karşılığında, “O zaman takıma giremez tek başına çalışır. Sözleşmesi bitene kadar da bekler” restini çekti.
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WİEL VE MENAJERİNİN KURNAZLIĞI
Restleşmelerin ardından iki taraf arasında kelimenin tam anlamıyla taktik savaş başladı...
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Menajeri, Wiel’i son oynanan Gençlerbirliği maçına gönderdi ve tribünden izlettirdi. Amacı ise belli; “Oyuncumuz bir yere gitmedi, takımını takip ediyor.
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Hiçbir kabahati yok, haksız yere kadro dışı bırakıldı” görüntüsünü yaratıp devre arasında sözleşmeyi tek taraflı feshedip Wiel’i götürmeyi planlıyor.
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Buna karşılık Sarı-Lacivertli yönetimin ise kafası rahat ve geri adım atmayı hiç düşünmüyorlar
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