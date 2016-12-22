22 Aralık 2016 Perşembe, 00:47:06 | Güncelleme: 11:56:08
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Siyah-Beyazlılar, Deportivo ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Ryan Babel için geri sayıma geçti.
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Başkan Fikret Orman’ın her konuda anlaştığı Hollandalı oyuncu ile önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı öğrenildi.
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Öte yandan Babel’e Katar’dan iki ve Çin’den bir kulüpten teklif geldiği ancak yıldız oyuncunun Türkiye’ye dönmek istediği için Beşiktaş’ı seçtiği kaydedildi.
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Deportivo dün gece Real Betis'i 3-1 yenerek Kral Kupası'nda tur atlarken Ryan Babel de bir gol attı.
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Karşılaşmada yedek bekleyen Emre Çolak, 89. dakikada Babel'in yerine oyuna girdi. Beşiktaş'a transfer olması beklenen Babel, Deportivo'ya gol ile veda etti.
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Deportivolu taraftarlar maç boyunca "Babel kal" diye tezahüratta bulundu.
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Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babel, takım ismi vermeden ayrılacağını açıklayarak şunları söyledi:
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"Ailevi sebeplerden dolayı, yabancı bir takımdan aldığım teklifi kabul edeceğim."
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HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT
Beşiktaş’ta transfer listesinin ilk sırasında bulunan Cruzeiro forması giyen stoper Manoel Messias için kıran kırana bir pazarlık yaşanıyor...
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Brezilya kulübü ile iletişim halinde olan ve ocak ayında deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, ilk etapta 4 milyon Euro isteyen, daha sonra bu fiyatı 5 milyon Euro’ya çeken Cruzeiro yetkilileri ile görüşmeleri durdurmuştu.
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Ancak teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarları doğrultusunda yeniden harekete geçen Beşiktaş Kulübü yetkilileri, ilk etapta 2 milyon Euro sundukları teklifi 3 milyon Euro’ya çıkardı.
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KİRALIK TEKLİFİNE RET YANITI Gelinen son noktada Siyah-Beyazlılar, 3 milyon Euro’luk teklifin cevabını beklemeye geçti.
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Cruzeiro’nun fiyatta indirime gitmesi ve orta yolun bulunması halinde 26 yaşındaki tecrübeli stoper devre arasında kadroya dahil edilecek. Böylece stoper bölgesindeki sıkıntı giderilmiş olacak.
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Öte yandan başkan Fikret Orman’ın, Messias’ı kiralayabileceklerini de Brezilyalı yöneticilere ilettiği ancak bu teklifin kabul görmediği öğrenildi.