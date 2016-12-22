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FUTBOL

Ryan Babel geliyor, bir isim daha yolda

22 Aralık 2016 Perşembe, 00:47:06

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    Siyah-Beyazlılar, Deportivo ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Ryan Babel için geri sayıma geçti. 

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    Başkan Fikret Orman’ın her konuda anlaştığı Hollandalı oyuncu ile önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı öğrenildi. 

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    Öte yandan Babel’e Katar’dan iki ve Çin’den bir kulüpten teklif geldiği ancak yıldız oyuncunun Türkiye’ye dönmek istediği için Beşiktaş’ı seçtiği kaydedildi.

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