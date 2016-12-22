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Brezilya kulübü ile iletişim halinde olan ve ocak ayında deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, ilk etapta 4 milyon Euro isteyen, daha sonra bu fiyatı 5 milyon Euro’ya çeken Cruzeiro yetkilileri ile görüşmeleri durdurmuştu.