FENERBAHÇE HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Moussa Sow
FUTBOL

Moussa Sow: Dönmek istemiyorum

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Senagelli yıldızı Moussa Sow, Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmak istemediğini açıkladı

22 Aralık 2016 Perşembe, 01:34:52 Güncelleme: 09:27:26

F.Bahçe’ye geri dönerek tekrar eski havasını bulan ve sadece yurt içinde değil yurt dışında da ses getiren goller atan Moussa Sow, takımda kalmak için şimdiden kolları sıvadı. Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli’den kiralık olarak alınan Senegalli yıldız kendine kolaylık sağlanmasını isteyerek, “Al Ahli’ye dönmek istemiyorum. Bana kolaylık sağlamanızı istiyorum. Ya bonservis bedelimi düşük tutun ya da beni tekrar kiralık olarak F.Bahçe’ye geri verin” ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dick Advocaat'tan Moussa Sow'a övgü!
FUTBOL

Advocaat'tan Sow'a övgü!
Fenerbahçe'de Robin van Persie sevinci!
FUTBOL

Van Persie müjdesi!
Asist kralı Lens!
FUTBOL

Asist kralı Lens!
Fenerbahçe, Cüneyt Çakır'a ateş püskürdü
FUTBOL

F.Bahçe Çakır'a ateş püskürdü!