F.Bahçe’ye geri dönerek tekrar eski havasını bulan ve sadece yurt içinde değil yurt dışında da ses getiren goller atan Moussa Sow, takımda kalmak için şimdiden kolları sıvadı. Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ahli’den kiralık olarak alınan Senegalli yıldız kendine kolaylık sağlanmasını isteyerek, “Al Ahli’ye dönmek istemiyorum. Bana kolaylık sağlamanızı istiyorum. Ya bonservis bedelimi düşük tutun ya da beni tekrar kiralık olarak F.Bahçe’ye geri verin” ifadelerini kullandı.

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