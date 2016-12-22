İspanya Kral Kupası rövanş maçında Barcelona, evinde Hercules'i 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Goller 37'de Digne, 45'te Rakitic (pen), 50'de Arda'nın asistinde Rafinha, 55, 86 ve 89'da Arda Turan, 74'te Paco Alcacer kaydettti.

İlk maçı 1-1 sona eren eşleşmenin rövanş maçında Barcelona, Hercules'i 7-0 yenerek üst tura yükseldi.



Öte yandan Arda Turan, La Liga'da bu sezon 2. kez hat-trick yaptı.