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Arda Turan
FUTBOL

Barcelona: 7 - Hercules: 0 | MAÇ SONUCU

İspanya Kral Kupası rövanş maçında Barcelona, sahasında Hercules'i 7-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Milli yıldızımın Arda Turan, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi

22 Aralık 2016 Perşembe, 01:48:59 Güncelleme: 01:52:08

İspanya Kral Kupası rövanş maçında Barcelona, evinde Hercules'i 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Goller 37'de Digne, 45'te Rakitic (pen), 50'de Arda'nın asistinde Rafinha, 55, 86 ve 89'da Arda Turan, 74'te Paco Alcacer kaydettti.

İlk maçı 1-1 sona eren eşleşmenin rövanş maçında Barcelona, Hercules'i 7-0 yenerek üst tura yükseldi.

Öte yandan Arda Turan, La Liga'da bu sezon 2. kez hat-trick yaptı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 15 dakika önce
    O bizlerin hepimizin gururu helal olsun simarmiyor
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