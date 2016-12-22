Gaziantepspor - Kırklarelispor maçı 10 cm karda oynandı

Ağır kış şartları yurdumuzda etkisini artırmaya başlarken yeşil sahalar da durumdan fazlasıyla etkileniyor. Önceki gün yine zor şartlar altında oynanan Bolu-Beşiktaş maçının ardından dünkü Gaziantep- Kırklareli mücadelesinde ortaya çıkan görüntü izleyenlere “Yok artık!” dedirtti. Antep’te -2 derecelik soğukta, zeminin yaklaşık 10 cm karla kaplı olmasına rağmen karşılaşmanın oynanması futbolculara büyük zorluk çıkarırken, oyuncular ağır bir sakatlık yaşama riski ile karşı karşıya kaldı. Hakem Murat Özcan, normal şartlarda tatil etmesi gereken maç için Türkiye Futbol Federasyonu ile irtibata geçse de “Oynatın” talimatı aldığı öğrenildi. Çizgilerin kaybolması nedeniyle sık sık durdurulan maçın galibi ise ev sahibi G.Antep oldu. Kırmızı-Siyahlılar, 29’da Rajtoral, 71’de ise penaltıdan İlhan’la 3 puana ulaşırken konuk ekipte Alpay 54’te kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



‘DAHA HİÇBİR MAÇ ERTELENMEZ!’

G.Antep-Kırklareli maçı sosyal medyada da büyük yankı yarattı. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı nedeniyle ertelenen maçları hatırlatan futbolseverler, “Bu maç ertelenmediyse bu ligde daha hiçbir maç ertelenmez! Yazık değil mi bu futbolculara” yorumlarında bulundu.

HABERTÜRK SPOR