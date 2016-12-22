TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Gaziantepspor - Kırklarelispor TFF kar zemin
FUTBOL

Gaziantepspor - Kırklarelispor maçı 10 cm karda oynandı

TFF, karla kaplı zemine rağmen karşılaşmanın oynatılması yönünde talimat verdi

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:57:15 Güncelleme: 09:59:11

Ağır kış şartları yurdumuzda etkisini artırmaya başlarken yeşil sahalar da durumdan fazlasıyla etkileniyor. Önceki gün yine zor şartlar altında oynanan Bolu-Beşiktaş maçının ardından dünkü Gaziantep- Kırklareli mücadelesinde ortaya çıkan görüntü izleyenlere “Yok artık!” dedirtti. Antep’te -2 derecelik soğukta, zeminin yaklaşık 10 cm karla kaplı olmasına rağmen karşılaşmanın oynanması futbolculara büyük zorluk çıkarırken, oyuncular ağır bir sakatlık yaşama riski ile karşı karşıya kaldı. Hakem Murat Özcan, normal şartlarda tatil etmesi gereken maç için Türkiye Futbol Federasyonu ile irtibata geçse de “Oynatın” talimatı aldığı öğrenildi. Çizgilerin kaybolması nedeniyle sık sık durdurulan maçın galibi ise ev sahibi G.Antep oldu. Kırmızı-Siyahlılar, 29’da Rajtoral, 71’de ise penaltıdan İlhan’la 3 puana ulaşırken konuk ekipte Alpay 54’te kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

‘DAHA HİÇBİR MAÇ ERTELENMEZ!’
G.Antep-Kırklareli maçı sosyal medyada da büyük yankı yarattı. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı nedeniyle ertelenen maçları hatırlatan futbolseverler, “Bu maç ertelenmediyse bu ligde daha hiçbir maç ertelenmez! Yazık değil mi bu futbolculara” yorumlarında bulundu.

HABERTÜRK SPOR

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor-Kızılcabölükspor (CANLI YAYIN)
FUTBOL

Maçta üçüncü gol de geldi!
Senelerdir ilgisiz bırakılan kedi bu halde bulundu
YAŞAM

Bulduklarında bu haldeydi!
Ryan Babel geliyor, bir isim daha yolda
FUTBOL

Transferi açıkladı: "Teklifi kabul edeceğim"
İşte yardım maçında oynayacak futbolcular
FUTBOL

İşte yardım maçında oynayacak futbolcular