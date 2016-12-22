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Advocaat asları dinlendirecek

Fenerbahçe’nin Menemen Belediye maçına, kupada daha önce oynanan maçlarda olduğu gibi Süper Lig’de az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:07:26 Güncelleme: 10:13:01

Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Sarı-Lacivertliler’de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel, yarınki müsabakada yer alamayacak. Öte yandan Kanarya, İzmir’e günübirlik gidecek. Sarı-Lacivertliler bugün sabah saat 10.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e gidecek. Saat 18.45’te kamp yapılan otelden ayrılacak olan kafile maçın ardından gece İstanbul’a geri dönecek.

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