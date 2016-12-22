Advocaat asları dinlendirecek

Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Sarı-Lacivertliler’de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel, yarınki müsabakada yer alamayacak. Öte yandan Kanarya, İzmir’e günübirlik gidecek. Sarı-Lacivertliler bugün sabah saat 10.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e gidecek. Saat 18.45’te kamp yapılan otelden ayrılacak olan kafile maçın ardından gece İstanbul’a geri dönecek.
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