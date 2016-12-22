Ryan Babel cumartesi günü İstanbul'a geliyor

Ntvspor'un haberine göre, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ryan Babel cumartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Hollandalı yıldızın, Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Gaziantepspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

30 yaşındaki oyuncunun Deportivo la Caruna ile olan sözleşmesi sona erdi. Babel de son oynanan Real Betis karşılaşması sonrası İspanyol ekibine veda etmişti.

Beşiktaş'ın Babel'le 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.