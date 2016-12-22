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Cengiz Günaydın 2. ve 3. lig Kulüpler Birliği Başkanı
FUTBOL

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın oldu

Futbolda geçtiğimiz haziran ayında kurulan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin ilk olağan genel kurul toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi

22 Aralık 2016 Perşembe, 16:06:39 Güncelleme: 16:08:49

Mövenpick Otel'deki genel kurula, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

Spor Toto 2. Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Cengiz Günaydın, birliğin ilk başkanı seçildi.

Başkan Cengiz Günaydın yaptığı konuşmada, 2 yıl önce bu birliğin kurulması için ilk çalışmaların yapıldığını hatırlatarak, "Bundan sonraki süreçte Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir aile ferdi olarak, federasyonun bize göstereceği yolda, iş birliği içerisinde ilerlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Günaydın, 2. ve 3. Lig kulüplerinin ciddi sıkıntıları olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kulüplerimizin sıkıntılarının çözülmesi için gerekli çalışmaları el birliği ile yapacağız. Bu sebeple asil ve yedek ayrımı yapmadık. 22 bölgesel kulübümüzün içerisinde olduğu bir yönetim anlayışı ile yola çıkıyoruz."

Cengiz Günaydın, gelecek yıl haziran ayında ikinci genel kurul toplantısının yapılacağını açıklayarak, "Haziran'da yine başkanlık seçimimiz olacak, başka başkanlarımız ve kulüplerimiz bu bayrağı devralacak. Allah'ın izniyle menfaatlerimiz doğrultusunda birliğimizi daha da güçlendirerek, daha sağlam temeller üzerine oturtmak için el birliği ile çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Genel kurul, başkanların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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