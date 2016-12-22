İrfan Can Kahveci Başakşehir'e mi gidiyor?

Sporx'in haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir resmen devreye girdi. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın 2 milyon euro bonservis bedeli belirlediği İrfan Can Kahveci için görüşmelere başlayan Başakşehir, Abdullah Avcı'nın da ısrarlı talebinin ardından transferi bitirme noktasına geldi.

TRANSFER İÇİN PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

İrfan Can Kahveci'yi takımında görmek isteyen Avcı'nın bu talebini değerlendiren Başakşehir Yönetimi, Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardı ve başkan Cavcav'ın talep ettiği 2 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.

Gençlerbirliği, 2 milyon euroluk bonservis bedelinde indirim yaparsa; İrfan Can Kahveci sürpriz bir şekilde Ocak ayından itibaren Başakşehir forması giyecek. Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve şu anda lider durumda bulunan Başakşehir, Ocak ayından kadrosunu güçlendirmek için 2 ya da 3 transferin altına imza atacak.

Gençlerbirliği'nde yıldızını partlatan İrfan Can Kahveci, 7 Aralık'ta kendisine yöneltilen "Gençlerbirliği olmasaydı, lig ayırmaksızın hangi Anadolu kulübünde oynamak isterdin?" sorusuna "Hiç düşünmedim ama Başakşehir olabilirdi" cevabını vermişti.