Trabzonspor: 5 - Kızılcabölükspor: 0 | MAÇ SONUCU

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda ilk galibiyetini aldı.



İlk iki maçından galibiyet çıkaramayan Bordo-Mavililer, Kızılcabölükspor’u 5-0'lık skorla mağlup etti.



Maça iyi başlayan Trabzonspor, 10'da Mustafa Yumlu, 30'da Güray ve 35. dakikada Abdülkadir'in golleriyle soyunma odasına 3-0 gitti.



İlk yarıya 2 asistle damga vuran maçın yıldızı Yusuf Yazıcı ile 61'de penaltıdan ve 85'te iki gol daha bulan Bordo-Mavililer sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Trabzonspor puanını 4'e yükseltirken, Kızılcabölükspor ise 0 puanda kaldı.

TRABZONSPOR: 5 - KIZILCABÖLÜKSPOR: 0



STAT: Hüseyin Avni Aker

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Osman Karakaş, Ömer Tevfik Özkoç



TRABZONSPOR: Esteban, Zeki Yavru, Durica, Güray Vural, Jun Suk, Castillo, Abdülkadir Ömür (Dk. 85 Yusuf Erdoğan), Bero (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Mustafa Yumlu (Dk. 75 Mustafa Akbaş), Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı

KIZILCABÖLÜKSPOR: Abdullah Nanim, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Reha Yaylı (Dk. 46 Muhittin Tekin), Özer Ercili, Mustafa Altun (Dk. 62 Cihat Kahraman), Taygun Vurgun, Emir Can Sayar, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Fatih Arat (Dk. 75 Emre Fırtına)



GOLLER: Dk. 10 Mustafa Yumlu, Dk. 30 Güray Vural, Dk. 35 Abdülkadir Ömür, Dk. 61 (Penaltıdan) ve 85 Yusuf Yazıcı (Trabzospor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan pasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

30. dakikada bordo-mavililer farkı ikiye çıkardı. Orta alandan Yusuf Yazıcı'nın pasında meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getiren Güray Vural, attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

35. dakikada Trabzonspor skoru 3-0'a taşıdı. Rakiplerinden topu kapan Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan pasında ceza sahasındaki Abdülkadir Ömür şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

60. dakikada Bero, ceza alanında Muhittin Tekin'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 61'inci dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0

85. dakikada rakiplerinden sıyrılan Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-0.



ŞEHİTLERİMİZ İÇİN SAYGI DURUŞU

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.