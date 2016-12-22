Menemen Belediyespor: 0 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'a konuk oldu.



90 dakika boyunca seyir zevki açısından oldukça düşük olan mücadelede Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü 22. dakikada penaltıdan Fernandao kaydetti.



Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki ilk galibiyetini alarak 4 yaparken, Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.



MENEMEN BELEDİYESPOR: 0 - FENERBAHÇE: 1



STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Sönmez



MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir Güren, Murat Erdemir (Dk. 84 Tayfur Emre Yılmaz), Veli Çetin, Efe Karaoğlu, Yasin Güreler, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Gökhan Ünal), İbrahim Dağaşan, Ertuğrul Arslan, Erman Kılıç (Dk. 66 Ahmet Arı), Abdullah Topkara

FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş Polat, Skrtel, Neustadter, İsmail Köybaşı, Stoch, Ozan Tufan, Abdurrahman Canlı (Dk. 90 Yiğithan Güveli), Chahechouhe, Salih Uçan, Fernandao



GOL: Dk. 22 Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Stoch, Dk. 54 Savaş Polat, Dk. 84 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 69 Veli Çetin (Menemen Belediyespor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Erman Kılıç'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

21. dakikada ceza alanı içinde Salih Uçan, Erman Kılıç'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Fernandao, takımını 1-0 öne geçirdi.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında, ceza alanı içinde Mert Hakan'ın şutunda top, kaleci Fabiano'dan döndü. Erman Kılıç'ın tekrar kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Fabiano bir kez daha uzaklaştırdı. Ev sahibi ekipte son olarak Abdullah'ın vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada Yasin'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Ahmet Arı'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

78. dakikada Savaş Polat'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta ilk galibiyetini aldı.

Kupada Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikten sonra Amed Sportif Faaliyetler'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı'nda konuk olduğu Menemen Belediyespor'u Fernandao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

Grupta ilk galibiyetine ulaşan ve puanını 4'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Grupta maçı eksik Gençlerbirliği 6 puanla ilk sırada yer alırken, 3 puanlı Menemen Belediyespor üçüncü, yine bir maçı eksik Amed Sportif Faaliyetler ise bir puanla 4. durumda bulunuyor.

FERNANDAO GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Kupada Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımının tek golünü yine penaltıdan atan Fernandao, Menemen Belediyespor maçında da yine penaltıdan gol buldu. Golcü oyuncu, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının ardından ligde de Gençlerbirliği karşısında 1 gol üretmişti.

Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında 29 Aralık Perşembe günü Menemen Belediyespor'u konuk edecek.