Yıldızlar karması teröre karşı sahada!

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Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarına futbol ailesi de sessiz kalmadı... Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, "Yıldızlar Karması" adı altında 'Devlet, millet el ele' sloganıyla bir dayanışma maçına oynuyor.

Vodafone Arena'da oynanan mücadele HABERTÜRK TV'den canlı yayınlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

50 MİLYON 360 BİN TL!

Yıldızlar Karması dayanışma maçında şehit aileleri için 50 milyon 630 bin TL bağış toplandığı açıklandı.

Müsabakadan elde edilecek tribün gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.

Fatih Terim: "Bu teröre karşı bir isyan duruşu. İnşallah her sene böyle bir All-Star yaparız."

Göksel Gümüşdağ: "Bu hainlerin, bu terör örgütlerinin hiç istemediği fotoğrafı biraz önce verdik, bir bayrağın altında birleştik. Kulüpler Birliği Vakfı olarak 5 milyon TL katkıda bulunduk ve 2 günlük organizasyonla 50 milyon TL'yi bulduk.

Mustafa Denizli: "Birlikte hiçbir şekilde yılmayacağımızı göstermenin tam günüdür. Üzüntülüyüz. Buradayız, her zaman burada olacağız."

Şenol Güneş: "Umuyorum ki bu insanlık dışı olaylar biter. Buna karşı bugün de birlikteliğimizi göstermeye çalışacağız."

Metin Albayrak: "Önemli bir meblağ toplandığını duydum. Tabii ki ölümlerin önüne geçilmez ama, bir nebze de olsa yardımı olursa, ne mutlu."

Abdullah Avcı: "Ülke olarak bir şeyler yaşayabiliriz ama, böyle durumlarda hep tek vücut olarak birlikteliğimizi göstermişizdir"

Hikmet Karaman: "Benim şahsi kanaatim, dış güçlerin bunda parmağı var. Müslümanlar birbiri ile savaşır mı ya, bu nasıl Müslümanlık. Dış güçlerin, üzerimizde oynadığı oyunları görüyoruz. Bunlara alet olmamak lazım. Savaşın, kanın durması lazım. Devletimizin güçlü olması lazım. Ülke içindeki bireylerin birbirlerine destek verip, birbirlerine güvenmesi lazım."

Emre Belözoğlu: "Aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatanımız onlar sayesinde ayakta duruyor."

KİMLER OYNAYACAK?

"Yıldızlar Karması" maçında yer alacak oyuncu ve teknik adamlar şöyle;

Oyuncular: Ousmane Viera, Cem Özdemir (Adanaspor) Nguemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye) Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor) Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor) Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir) Fabri, Talisca, Aras Özbiliz, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş) Harun Tekin (Bursaspor) Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor) Joseph De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe) Wesley Sneijder, Chedjou, De Jong, Selçuk İnan (Galatasaray) Bruno Mota, Elyasa Süme (Gaziantepspor) Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) Heroling Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) Umut Bulut (Kayserispor) Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor) Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor) Mehmet Ekici (Trabzonspor) Burak Yılmaz (Beijing Guoan)



Teknik adamlar: Tolunay Kafkas (Akhisar Belediye), Rıza Çalımbay (Antalyaspor), Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir), Şenol Güneş (Beşiktaş), Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor), Riekerink (Galatasaray), İbrahim Üzülmez (Gaziantespor), Ümit Özat (Gençlerbirliği), Igor Tudor, Hari Vukas (Kardemir Karabükspor), Kemal Özdeş (Kasımpaşa), Mustafa Reşit Akçay (Osmanlıspor)