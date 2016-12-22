Kayserispor: 3 - Darıca Gençlerbirliği: 1

KAYSERİSPOR: 3 - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: 1



STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz, Serdar Diyadin, Cemal Bingül



KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Stevanovic, Levent Gülen, Anıl Kararer, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım, Murat Duruer, Umut Sönmez (Dk. 40 Mijailovic), Kubilay Sönmez (Dk. 61 Sow), Traore, Furkan Yaman (Dk. 74 Welliton)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Veysel Boz, Metehan Yatkın, Hayrullah Bilazer, Cem Tosun, İlyas Yılmazer, İhsan Uğur Göktaş, Sinan Turan, Cafercan Aksu, Aziz Kızılgün, Gökhan Erdoğan (Dk. 81 Alper Tursun), Serhan Yılmaz (Dk. 62 Abuzer Gaffar Toplu)



GOLLER: Dk. 24 Furkan Yaman, Dk. 85 Mijailovic (Penaltıdan), Dk. 90+4 Murat Duruer (Kayserispor), Dk. 66 Sinan Turan (Darıca Gençlerbirilği)

SARI KARTLAR: Dk. 54 İlyas Yılmazer, Dk. 85 Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği)



MAÇTAN POZİSYONLAR

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan Traore'nin pasında ceza alanında topla buluşan Furkan Yaman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

66. dakikada Darıca Gençlerbirliği eşitliği sağladı. Sağ kanattan taç çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest atışta Sinan Turan'ın vuruşunda, altıpas içinde seken top ağlara gitti: 1-1

85. dakikada ev sahibi Kayserispor, yeniden üstünlüğü yakaladı. Traore'nin çektiği şutta ceza sahasında Cem Tosun'un topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem Abdullah Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mijailovic, takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti: 2-1

90+4. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında Mert Özyıldırım'ın vuruşunda kaleci Veysel Boz'dan seken topu kontrol eden Murat Duruer, rakibini geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

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