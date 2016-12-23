FUTBOL HABERLERİ
23 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Şehitlere saygı maçında Türkiye kazandı!

22 Aralık 2016 Perşembe, 21:43:08

  • 1
    1 | 77

    Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarına futbol ailesi de sessiz kalmadı... FOTOĞRAFLAR: Hüseyin Yavuz - Cem Akyüz

  • 2
    2 | 77

     Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, "Yıldızlar Karması" adı altında 'Devlet, millet el ele' sloganıyla dayanışma maçına oynadı.

  • 3
    3 | 77

    Vodafone Arena'daki tarihi geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında başlama vuruşunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300