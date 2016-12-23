Şehitlere saygı maçında Türkiye kazandı!

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Hikmet Karaman: "Benim şahsi kanaatim, dış güçlerin bunda parmağı var. Müslümanlar birbiri ile savaşır mı ya, bu nasıl Müslümanlık. Dış güçlerin, üzerimizde oynadığı oyunları görüyoruz. Bunlara alet olmamak lazım. Savaşın, kanın durması lazım. Devletimizin güçlü olması lazım. Ülke içindeki bireylerin birbirlerine destek verip, birbirlerine güvenmesi lazım."