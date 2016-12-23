Şehitlere saygı maçında Türkiye kazandı!

22 Aralık 2016 Perşembe, 21:43:08 | Güncelleme: 23 Aralık 2016 Cuma, 01:38:11
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Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarına futbol ailesi de sessiz kalmadı... FOTOĞRAFLAR: Hüseyin Yavuz - Cem Akyüz
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Süper Lig'de yer alan kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, "Yıldızlar Karması" adı altında 'Devlet, millet el ele' sloganıyla dayanışma maçına oynadı.
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Vodafone Arena'daki tarihi geceye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Yıldızlar Karması şehitlere saygı maçında başlama vuruşunu Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
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Yıldızlar Karması dayanışma maçında şehit aileleri için 50 milyon 630 bin TL bağış toplandığı açıklandı. Ayrıca organizasyonda Süper Lig Kulüpleri 5 milyon TL bağışta bulundu.
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Müsabakadan elde edilen tribün ve reklam gelirleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla terör saldırılarında şehit ve gazi olanların ailelerine bağışlanacak.
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Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı terör saldırılarında şehit olanların anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Organizasyonda kısa bir Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.
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Şehitlere saygı maçında yerliler karması, yabancılar karmasını 4-3 yendi.
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Yerlilerin gollerini; Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Akyüz, Selçuk İnan kaydetti. Yabancıların golünü ise Josef de Souza ve Kweuke (2) attı.
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Maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun, Bahattin Duran, dördüncü hakemliğini ise Hüseyin Göçek yaptı.
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Atılan her gol sonrası sonrası tüm oyuncular tribünlere asker selamı verdi.
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Tribünlerde yaklaşık 30 bine yakın taraftar bulunurken, eski açık tribününde büyük bir Türk Bayrağı açıldı. Bayrakta, "Devlet millet el ele, hep beraber tribüne" yazısı bulundu.
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Yıldızlar Karması Şehitlere Saygı maçı öncesi Süper Lig'in 18 takımının teknik direktörleri polislerle birlikte sahanın ortasında poz verdi.
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Etkinliğe sponsor olan ve bağışta bulunan kurum ile kuruluşların logoları da stat içi led ekranlarında yer aldı.
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Yıldırım Demirören: "Son olaylar, futbol ailesini de bir araya getirmiştir. Futbol ailesi olarak duruşumuzun, birlik ve beraberliğimizin örnek oluşturduğuna inanıyorum."
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Fatih Terim: "Bu teröre karşı bir isyan duruşu. İnşallah her sene böyle bir All-Star yaparız."
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Mustafa Denizli: "Birlikte hiçbir şekilde yılmayacağımızı göstermenin tam günüdür. Üzüntülüyüz. Buradayız, her zaman burada olacağız."
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Şenol Güneş: "Umuyorum ki bu insanlık dışı olaylar biter. Buna karşı bugün de birlikteliğimizi göstermeye çalışacağız."
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Metin Albayrak: "Önemli bir meblağ toplandığını duydum. Tabii ki ölümlerin önüne geçilmez ama, bir nebze de olsa yardımı olursa, ne mutlu."
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Abdullah Avcı: "Ülke olarak bir şeyler yaşayabiliriz ama, böyle durumlarda hep tek vücut olarak birlikteliğimizi göstermişizdir"
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Hikmet Karaman: "Benim şahsi kanaatim, dış güçlerin bunda parmağı var. Müslümanlar birbiri ile savaşır mı ya, bu nasıl Müslümanlık. Dış güçlerin, üzerimizde oynadığı oyunları görüyoruz. Bunlara alet olmamak lazım. Savaşın, kanın durması lazım. Devletimizin güçlü olması lazım. Ülke içindeki bireylerin birbirlerine destek verip, birbirlerine güvenmesi lazım."
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Emre Belözoğlu: "Aziz şehitlerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatanımız onlar sayesinde ayakta duruyor."
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KİMLER KATILDI?
Ousmane Viera, Cem Özdemir (Adanaspor) Nguemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye) Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor) Samuel Eto'o, Serdar Özkan (Antalyaspor) Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir) Fabri, Talisca, Aras Özbiliz, Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş) Harun Tekin (Bursaspor)
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Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor) Joseph De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe) Wesley Sneijder, Chedjou, De Jong, Selçuk İnan (Galatasaray) Bruno Mota, Elyasa Süme (Gaziantepspor) Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor)