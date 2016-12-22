GALATASARAY HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Selçuk İnan Galatasaray
FUTBOL

Selçuk İnan: "Amacımız farkındalık oluşturmaktı"

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum" dedi

22 Aralık 2016 Perşembe, 22:52:20 Güncelleme: 22:56:21

Yıldızlar Karması Şehitleri anma ve destek maçı sonrası Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, "Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif ettiler. Federasyonumuzla, biz futbolcular hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik" açıklamalarında bulundu.

BURAK YILMAZ: "İNSANLARIN YÜZLERİNİ BİRAZ OLSUN GÜLDÜREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"
Çin ekiplerinden Beijing Guoanlı futbolcu Burak Yılmaz, "Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Yılmaz, "Bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Biz de futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Ben de burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat rahat oynadılar. Bence her şey çok güzel gitti" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sabri ve Eren, Kaldırım’la tartıştı
FUTBOL

TT Arena'da gergin anlar
Dursun Özbek'e sert eleştiri
FUTBOL

Dursun Özbek'e sert eleştiri
Yıldızlar karması maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL

Yıldızlar Karması sahaya çıkıyor!
Galatasaray: 2 - Tuzlaspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Cimbom son nefeste!