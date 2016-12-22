Selçuk İnan: "Amacımız farkındalık oluşturmaktı"

Yıldızlar Karması Şehitleri anma ve destek maçı sonrası Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, "Sayın Cumhurbaşkanımız da teşrif ettiler. Federasyonumuzla, biz futbolcular hep birlikte böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Elde edilen gelirler şehit ailelerine gönderilecek. İyi de bir para toplandığını düşünüyorum. Bizim amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Yerlisi yabancısı buraya geldi. Ülkemizin ne kadar güzel ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdik. Biz hep birlikte güçlüyüz, bunu bir kez daha gösterdik" açıklamalarında bulundu.



BURAK YILMAZ: "İNSANLARIN YÜZLERİNİ BİRAZ OLSUN GÜLDÜREBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Çin ekiplerinden Beijing Guoanlı futbolcu Burak Yılmaz, "Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize" dedi.



Yılmaz, "Bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Biz de futbolcular olarak şehit ailelerimize bir şekilde katkı yapmak istedik. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir organizasyonda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel bir gelir var. Tabi ki maddi olarak bu acıları ne kadar dindiririz bunu bilemiyoruz ama biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Ben de burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Maç da çok keyifliydi, herkes baskı olmadan çok rahat rahat oynadılar. Bence her şey çok güzel gitti" diye konuştu.

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