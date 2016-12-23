Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in maliyeti!..

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Sizlerin bana verdiği her şeyi takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Sadece 3 aydır bile olsa Coruna’yı evim gibi görüyorum. Kulübümdeki gelişmeleri takip edeceğim ve umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz.”