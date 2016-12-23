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FUTBOL

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in maliyeti!..

23 Aralık 2016 Cuma, 00:01:27

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    Beşiktaş, transferi için her konuda anlaştığı Ryan Babel için artık geri sayıma geçti.

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    Aralık ayı sonunda La Liga ekibi Deportivo ile olan sözleşmesi sona erecek Hollandalı oyuncuya Beşiktaş’ın, ne kadar ödeyeceği ve kaç yıllık imza attıracağı da ortaya çıktı.

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    Kartal’ın Babel ile 2,5 yıllık sözleşme yapacağı ve sezon başına 1 milyon 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 14 dakika önce
    bu paraları kulüpler değil devlet harcıyor nasılsa af çıkarıp borç lar silinicek görün bak
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