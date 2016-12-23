Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel'in maliyeti!..
23 Aralık 2016 Cuma, 00:01:27 | Güncelleme: 10:14:03
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Beşiktaş, transferi için her konuda anlaştığı Ryan Babel için artık geri sayıma geçti.
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Aralık ayı sonunda La Liga ekibi Deportivo ile olan sözleşmesi sona erecek Hollandalı oyuncuya Beşiktaş’ın, ne kadar ödeyeceği ve kaç yıllık imza attıracağı da ortaya çıktı.
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Kartal’ın Babel ile 2,5 yıllık sözleşme yapacağı ve sezon başına 1 milyon 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.
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Bunun yanı sıra başkan Fikret Orman ile daha önce yaptığı görüşmede imza parası isteyen 30 yaşındaki oyuncu, Orman’ın bu konuda taviz vermemesi üzerine geri adım attı.
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Yönetimin Hollandalı’ya ayrıca büyük ihtimalle maç başı ödemesi yapmayacağı da kaydedildi.
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CUMARTESİ GELMESİ BEKLENİYOR Beşiktaş ile el sıkışan Ryan Babel’in yarın İstanbul’da olması beklenirken yıldız futbolcu İspanya Kral Kupası’nda Deportivo La Coruna forması ile son maçını önceki gün Real Betis’e karşı oynadı.
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Betis’e karşı attığı golle son 5 maçta 4. golüne ulaşan Ryan Babel, 1 de asist yaptı.
HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT
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DEPORTIVO’YA VEDA MESAJI: CORUNA'YI EVİM GİBİ GÖRÜYORUM Ocak ayından itibaren Beşiktaş forması giyecek olan Ryan Babel, Deportivo’ya bir veda mesajı yayımladı.
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Hollandalı oyuncu şu ifadeleri kullandı:
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“Takımım... Bütün yardımlarınız için teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse bana kısa zamanda yeni arkadaşlar edindim...
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Keşke durumlar daha farklı olsaydı. Bütün hocalarıma bana yardım ettikleri için ve kısa zamanda geri dönmem için yardımlarına teşekkür ederim. İspanyolca dersleri için de teşekkür ederim...
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Son olarak Deportivo taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. En başından beri bana inanılmaz destek verdiler...
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Sizlerin bana verdiği her şeyi takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Sadece 3 aydır bile olsa Coruna’yı evim gibi görüyorum. Kulübümdeki gelişmeleri takip edeceğim ve umarım sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirirsiniz.”