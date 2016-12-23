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FUTBOL

Muharrem Usta çıldırdı! Tam 5 milyon Euro...

23 Aralık 2016 Cuma, 00:05:08

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    Yeni stadın açılmasının ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor yönetimi, listedeki isimlerle temasa geçmeye başladı.

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    Teknik direktör Ersun Yanal verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen Bordo-Mavililer, Ivelin Popov ve Serdar Taşçı için Spartak Moskova’nın kapısını çaldı.

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    Rus ekibinin, bu iki oyuncunun bonservisi için 6 milyon Euro istediği ifade edilirken, mali açıdan zor günler geçirmesine rağmen kesenin ağzını sonuna kadar açan yönetim, 5 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

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