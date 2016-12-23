Muharrem Usta çıldırdı! Tam 5 milyon Euro...

23 Aralık 2016 Cuma, 00:05:08 | Güncelleme: 09:42:23
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Yeni stadın açılmasının ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor yönetimi, listedeki isimlerle temasa geçmeye başladı.
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Teknik direktör Ersun Yanal verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen Bordo-Mavililer, Ivelin Popov ve Serdar Taşçı için Spartak Moskova’nın kapısını çaldı.
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Rus ekibinin, bu iki oyuncunun bonservisi için 6 milyon Euro istediği ifade edilirken, mali açıdan zor günler geçirmesine rağmen kesenin ağzını sonuna kadar açan yönetim, 5 milyon Euro ödemeyi kabul etti.
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SERDAR’DA RAKİP G.SARAY 10 numara mevkinde oynayan Bulgar orta saha Popov’un transferinde sona gelinirken, Serdar Taşçı’yı G.Saray’ın da istemesiyle nedeniyle pazarlıkların kızıştığı ortaya çıktı.
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Serdar Aziz’in sakatlanmasının ardından Taşçı’yı listeye alan Aslan’ın Rus ekibiyle temasa geçtiği öğrenildi.
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Fakat her iki oyuncuya da Bordo-Mavili formayı giydirmeye kararlı olan Muharrem Usta’nın ilerleyen günlerde transferi bitirmesi için Rusya’ya bir heyet göndereceği belirtildi.
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Yönetimin, sol bek Emmanuel Mas transferinde de büyük mesafe kat ettiği bildirildi.