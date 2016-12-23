Galatasaray'ın hedefindeki iki yıldız!

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UEFA kriterlerini de gözeten Sarı-Kırmızılılar’ın, hem 27 yaşındaki Şilili forvet, hem de 28 yaşındaki İtalyan stoper için kulüplerine satın alma opsiyonlu bir teklif yaparak beklemeye geçtikleri öğrenildi.



HABERTÜRK SPOR / Erhan TELLİ