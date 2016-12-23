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FUTBOL

Galatasaray'ın hedefindeki iki yıldız!

23 Aralık 2016 Cuma, 00:07:47

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    Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, düğmeye bastı.

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    Forvette sezon başından beri sakatlıktan kurtulamayan Kolbeinn Sigthorssun’un yanı sıra Lukas Podolski’nin de sakatlanması ve Eren Derdiyok’un da formsuzluğu nedeniyle arayışa giren Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Eduardo Vargas’ı gözüne kestirdi.

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    Savunmada ise Afrika Kupası’na gidecek Aurelien Chedjou ve Serdar Aziz’in sezonu kapatmasıyla alternatifsiz kalan Cimbom, İtalyan devi İnter’in stoperi Andrea Ranocchia’yla ilgilenmeye başladı.

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