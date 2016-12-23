Galatasaray'ın hedefindeki iki yıldız!

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, düğmeye bastı.
Forvette sezon başından beri sakatlıktan kurtulamayan Kolbeinn Sigthorssun’un yanı sıra Lukas Podolski’nin de sakatlanması ve Eren Derdiyok’un da formsuzluğu nedeniyle arayışa giren Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga takımlarından Hoffenheim forması giyen Eduardo Vargas’ı gözüne kestirdi.
Savunmada ise Afrika Kupası’na gidecek Aurelien Chedjou ve Serdar Aziz’in sezonu kapatmasıyla alternatifsiz kalan Cimbom, İtalyan devi İnter’in stoperi Andrea Ranocchia’yla ilgilenmeye başladı.