Dick Advocaat'tan Trabzonspor uyarısı

Teknik direktör Dick Advocaat’ın aklı fikri Trabzonspor maçını kayıpsız atlatmakta...

Sarı- Lacivertliler’in tecrübeli hocası bunun için de sürekli olarak oyuncularına uyarı üstüne uyarı yapıyor. Özellikle Fenerbahçe’nin uzun yıllardır Trabzon’da sürekli kazanıp hiç kaybetmemesinin takımda rehavet yaratmasından korkuyor tecrübeli hoca. Bunun için de futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Trabzon’da uzun yıllardır kazanıyor olmamızı, hepinizin unutmasını istiyorum. Rakibimiz tüm sezonun maçı olarak bu maçı seçmiş durumda. Geçmişte aldığımız başarılı sonuçların bugüne hiçbir etkisi olmayacak. O nedenle de sadece ve sadece oynayacağımız maça odaklanmanızı istiyorum. İyi bir sonuç alıp devre arasına moralli girelim” dedi.

‘BİR KAZAYA DAHA TAHAMMÜL YOK’

Hollandalı çalıştırıcı, Trabzonspor’un ligdeki konumuna da dikkat çekerek, “Rakibin ligde şu andaki durumu sizi yanıltmasın. Bizimle oynayacakları maçta 90 dakika her şeylerini vermeye çalışacaklar. Galatasaray ve Beşiktaş’a nasıl zorluk çıkardıklarını gördünüz. Bizim bir kaza daha yaşamaya tahammülümüz yok. Tam konsantrasyon çıkıp bu maçı kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK SPOR / AHMET SELİM KUL